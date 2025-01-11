Казахстанка Кулпынай Калменова в социальных сетях обвинила мужа - блогера-миллионника в нездоровом интересе к детям, опубликовав фото и скриншоты из переписки. Скандалом заинтересовалась уполномоченный по правам ребёнка в Казахстана Динара Закиева, передаёт BaigeNews.kz.

Кулпынай рассказала, что обнаружила переписку мужа с двумя девочками 10 и 11 лет.

"Мой муж лежал со мной рядом в 12 часов ночи и писал 10-11 летней девочке: "ты такая красивая, все время смотрю на тебя, влюбился в тебя", - пожаловалась женщина.

Детский омбудсмен прокомментировала эту информацию на своей странице в FaceBook.

"По данному случаю вчера я лично, а также юрист, связались с Кулпынай Калменовой. Мы работаем с городской прокуратурой по вопросу принятия процессуального решения. Совместно с уполномоченными органами мы примем все меры для защиты прав детей.

Вместе с тем хочу призвать родителей быть бдительными: всегда отслеживать, с кем общается ребёнок, рассказывать ему о рисках и опасностях, в том числе в социальных сетях, а также обсуждать темы, которые рассматриваются в рамках уроков безопасности, введённых в школах в сентябре 2024 года. Также необходимо сообщать о любых подозрительных ситуациях, касающихся безопасности детей, по номерам 102 или 111", — написала Динара Закиева.

Она также напомнила, что в прошлом году в рамках закона об обеспечении прав женщин и безопасности детей введена новая уголовная статья "Приставание сексуального характера к лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста".