Блогера из Алматы обвинили в педофилии: ситуацию прокомментировала детский омбудсмен
Супруга блогера рассказала, что обнаружила переписку мужа с двумя девочками 10 и 11 лет.
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Казахстанка Кулпынай Калменова в социальных сетях обвинила мужа - блогера-миллионника в нездоровом интересе к детям, опубликовав фото и скриншоты из переписки. Скандалом заинтересовалась уполномоченный по правам ребёнка в Казахстана Динара Закиева, передаёт BaigeNews.kz.
Кулпынай рассказала, что обнаружила переписку мужа с двумя девочками 10 и 11 лет.
"Мой муж лежал со мной рядом в 12 часов ночи и писал 10-11 летней девочке: "ты такая красивая, все время смотрю на тебя, влюбился в тебя", - пожаловалась женщина.
Детский омбудсмен прокомментировала эту информацию на своей странице в FaceBook.
"По данному случаю вчера я лично, а также юрист, связались с Кулпынай Калменовой. Мы работаем с городской прокуратурой по вопросу принятия процессуального решения. Совместно с уполномоченными органами мы примем все меры для защиты прав детей.
Вместе с тем хочу призвать родителей быть бдительными: всегда отслеживать, с кем общается ребёнок, рассказывать ему о рисках и опасностях, в том числе в социальных сетях, а также обсуждать темы, которые рассматриваются в рамках уроков безопасности, введённых в школах в сентябре 2024 года. Также необходимо сообщать о любых подозрительных ситуациях, касающихся безопасности детей, по номерам 102 или 111", — написала Динара Закиева.
Она также напомнила, что в прошлом году в рамках закона об обеспечении прав женщин и безопасности детей введена новая уголовная статья "Приставание сексуального характера к лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста".
"По данной статье с июня было зарегистрировано 33 уголовных дела, что позволяет обеспечить неотвратимость наказания за подобные деяния, и предотвратить тяжелые преступления", — добавила Закиева.
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