Блогера Елену Блиновскую арестовали в Москве

Королеву марафонов Елену Блиновскую отправили в СИЗО на три месяца за многократные нарушения домашнего ареста. Ей грозит 16 лет колонии после предъявления нового обвинения - по статье о неправомерном обороте средств платежей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Блиновская пробудет под арестом минимум до 26 апреля. Такое решение вынес Замоскворецкий суд Москвы. Среди нарушений прежней меры пресечения отдельно выделили посещение Еленой новогодней вечеринки 23 декабря и её общение со свидетельницей по одному из уголовных дел Викторией Асмоловой.

Муж Блиновской прямо во время заседания привёз ей сумку с тёплыми вещами.

Расследование в отношении блогера идёт по трём статьям: "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере" (более 918 миллионов рублей), "Отмывание денег в особо крупном размере" (43 миллиона рублей) и "Неправомерный оборот средств платежей".

Последнее обвинение появилось после того, как следователи выяснили, что Блиновская получила электронные ключи нескольких юрлиц, переводила деньги с их расчётных счетов и тратила их на себя.

Напомним, Блиновскую задержали 27 апреля за уклонение от уплаты налогов на 918 миллионов российских рублей. Она пыталась уехать из России на автомашине Maybach, но её задержали по пути.