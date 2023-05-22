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  • Блогера Блиновскую отказались выпускать из-под домашнего ареста
pixabay.com Сегодня, 18:54
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Сегодня, 18:54
401
Фото: pixabay.com

Блогера Блиновскую отказались выпускать из-под домашнего ареста

Московский городской суд отклонил апелляцию Елены Блиновской. Блогер и её адвокат требовали заменить меру пресечения домашний арест на запрет определённых действий, передаёт BaigeNews.kz.

В суд королева марафонов не явилась.

"Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения", - говорится в Telegram-канале "Московские суды общей юрисдикции".

Блиновская пробудет под домашним арестом до 26 июня.

27 апреля блогера задержали при попытке покинуть Россию. Её подозревают в уклонении от уплаты налогов в размере 918 миллионов рублей.

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Сегодня, 18:54
401
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