Российского блогера арестовали за фотосессию на кладбище

Суд в Петербурге отправил в СИЗО блогера и тату-мастера Анну Пантелееву по делу о надругательстве над местами захоронения, совершенном группой лиц (п. "а" ч. 2 ст. 244 УК РФ), передаёт BaigeNews со ссылкой на BBC.



Как считает следствие, 17 июня Пантелеева и несколько "неустановленных лиц" пришли на Большеохтинское кладбище и "публично провели фотосессию с элементами обнажения на фоне захоронения усопших, с использованием христианских символов и атрибутики, после чего разместили фото и видеоматериалы в сети Интернет".



Суд отправил Пантелееву под стражу на месяц - до 17 июля. При этом, как отмечается в сообщении пресс-службы, обвинение ей еще не предъявлялось, она находится в статусе подозреваемой.



Пантелеева была задержана накануне, 18 июня. Уголовное дело возбудили из-за фотографий, на которых девушка позировала топлесс среди могил. 19 июня стало известно, что по этому делу задержали еще троих человек.



На фотографии в блоге Пантелеевой обратило внимание консервативное движение "Мужское государство" (организация признана экстремистской и запрещена в России), а донос на нее, по собственному признанию, написал активист Тимур Булатов.



Наказание по статье о надругательстве над местами захоронения, совершенном группой лиц (п. "а" ч. 2 ст. 244 УК), предполагает до пяти лет лишения свободы.