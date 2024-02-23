"Блогер" вымогал два млн тенге у предпринимателя в Атырау

В Атырау полицейские задержали 26-летнего мужчину, который устраивал скандалы в магазине, снимал их на видео, а потом потребовал у владельца торговой точки деньги за то, что не будет выкладывать записи в Сеть, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как отметили в полиции, мужчина неоднократно снимал на видео деятельность продуктового магазина, устраивая там скандалы. А потом потребовал от предпринимателя два миллиона тенге. В противном случае вымогатель обещал опубликовать их в социальных сетях и сообщить в компетентные органы. Не получив денег, он набрал товар на 47 тысяч тенге.

"Также установлено, что в феврале из кармана одежды в служебном помещении здания суда он похитил 20 тысяч тенге", - отметили стражи порядка.

Они сообщили, что сейчас "блогер" находится под стражей, ведется досудебное расследование по факту кражи и вымогательства. Проверяется его причастность к иным преступлениям.