Блогер в Шымкенте требовал 1,2 млн у педагога за молчание
В Шымкенте блогера подозревают в вымогательстве.
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В Шымкенте полицейские задержали местного блогера по подозрению в вымогательстве у сотрудника образовательной организации, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в департаменте полиции, расследование началось после обращения представителя одной из школ. По предварительным данным, мужчина, используя свой медийный статус, угрожал педагогу распространением компрометирующей информации и требовал за отказ от её публикации 1,2 миллиона тенге.
По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные действия. Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания.
Полиция напоминает: независимо от статуса и платформы, любые формы давления, шантажа и вымогательства являются уголовно наказуемыми. В случае подобных угроз граждан призывают незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.
Ранее мы писали о том, что ребёнка затравили после ролика казахстанского блогера.
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