  • 21 Апреля, 11:52
  • BAIGENEWS

Блогер в Шымкенте требовал 1,2 млн у педагога за молчание

В Шымкенте блогера подозревают в вымогательстве.

Сегодня, 11:01
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Кадр видео Сегодня, 11:01
Сегодня, 11:01
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Фото: Кадр видео

В Шымкенте полицейские задержали местного блогера по подозрению в вымогательстве у сотрудника образовательной организации, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в департаменте полиции, расследование началось после обращения представителя одной из школ. По предварительным данным, мужчина, используя свой медийный статус, угрожал педагогу распространением компрометирующей информации и требовал за отказ от её публикации 1,2 миллиона тенге.

По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся необходимые следственные действия. Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания.

Полиция напоминает: независимо от статуса и платформы, любые формы давления, шантажа и вымогательства являются уголовно наказуемыми. В случае подобных угроз граждан призывают незамедлительно обращаться в правоохранительные органы.

Ранее мы писали о том, что ребёнка затравили после ролика казахстанского блогера.

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