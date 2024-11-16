Блогер сорвала свадьбу в Атырау: ей предъявили иск

В Атырау предприниматели подали иск к блогеру, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на городской суд.

Два истца, являющиеся предпринимателями, потребовали от блогера возмещения компенсации морального вреда и удаления фото и видео, размещённых без разрешения в соцсетях.

"Блогер в магазине, принадлежащем истцам, устроила ссору по поводу товаров и сняла всё на видео, ударила несколько раз истца, та в свою очередь ударила её по руке. Происходящее дочь истца сняла на видео и разместила в соцсетях. В результате обе женщины привлечены к административной ответственности за хулиганство. Позже блогер пришла в ресторан (владелец – истец), где проходило свадебное торжество, начала его транслировать в прямом эфире, указывая, что в ресторане работают несовершеннолетние. Вследствие этого по вине ответчика свадьба была сорвана, гости разошлись, а заказчик отказался производить оплату истцу", – сообщили в суде.

Блогер направила встречный иск к истцам о взыскании морального вреда и опровержения недостоверных сведений, указывая, что дочь истца выложила видео ссоры в магазине с её участием без согласия.

Суд взыскал с блогера в пользу истцов 850 тысяч тенге и обязал её опровергнуть в прямом эфире в соцсетях ложную информацию о том, что в ресторане работают подростки.

Встречный иск блогера удовлетворён частично: с истцов взысканы 250 тысяч тенге за незаконное использование в соцсетях её изображения без согласия.

Решение суда не вступило в законную силу.