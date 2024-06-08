Блогер снял ролик с "расстрелом" Lamborghini: теперь ему грозит 10 лет тюрьмы

Видеоблогер может отправиться в тюрьму после того, как снял видео с расстрелом Lamborghini, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АР.

В прошлом году блогер с миллионной аудиторией Алекс Чой снял видео, в котором две девушки, находясь в летящем вертолете, запускали фейерверки по мчащемуся автомобилю Lamborghini. Видео, предположительно, было снято на дне сухого озера Эль-Мираж в округе Сан-Бернардино, в американском штате Калифорния.

Вчера парень предстал перед судом, так как прокуроры обвиняют его в установке взрывного или зажигательного устройства на воздушное судно. В случае признания вины ему грозит максимум 10 лет тюремного заключения в федеральной тюрьме.

После суда Чой был освобожден под залог в размере 50 тысяч долларов. Теперь он ожидает следующего судебного слушания, которое запланировано на 2 июля.

Чой, у которого более миллиона подписчиков в Instagram и почти столько же подписчиков на YouTube, развлекает свою аудиторию тем, что он называет “величайшими автомобильными проделками”. Другие его трюки включают съемку своих пассажиров, когда он стремительно разгоняется, и провоз Lamborghini через автомойку на заправочной станции.