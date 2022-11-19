Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау

Фото: facebook/azamat.sarsenbaev

Шокирующее видео опубликовал на своей странице в Facebook казахстанский блогер Азамат Сарсенбаев. На кадрах видно, как сотрудница детсада пытается поддерживать дисциплину в группе с помощью палки, передаёт BaigeNews.kz.

Как пояснил блогер, это видео с камеры наблюдения в детском саду №37, расположенном в 33 микрорайоне Актау.

"И это только один из инцидентов, попавший в объектив камеры. По словам родителей, руководство детского садика отказалась от обнародования архива, ссылаясь на то, что камеры не работали…. Если бы родители детей неожиданно не заявились в садик, и с боем не пробились бы камерам видеонаблюдения, то и этот инцидент, не был бы обнародован из-за "неработающих камер". Судя по камерам, у воспитателей в этом садике, особый вид воздействия для дрессировки детей, с помощью палок…", — написал Азамат Сарсенбаев.

Инцидент прокомментировали в городском отделе образования.

"Уважаемые родители, жители города. По поводу ситуации, произошедшей в детском саду N37 "Мәншүк" в 33 микрорайоне города Актау, сообщаем, что создана специальная комиссия, и по итогам проверки будут приняты строгие меры в отношении лиц, допустивших данные правонарушения", — рассказали в ведомстве.

В отделе образования также пообещали, что этот случай взят на строгий контроль.