Блогер из Аркалыка насиловал своих должников
Мужчина подозревается в нескольких преступлениях.
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Полиция задержала 35-летнего мужчину в ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в изнасиловании и совершении действий сексуального характера, передаёт BaigeNews.kz.
В Департаменте полиции Костанайской области уточнили, что среди потерпевших нет несовершеннолетних.
"По предварительным данным, некоторым из жертв мужчина занимал деньги и, когда те не могли вернуть долг, требовал интимных отношений. Когда потерпевшие отказывались, он против их воли вступал с ними в половые контакты", - прокомментировали в ДП.
Суд санкционировал арест подозреваемого.
В настоящее время продолжаются следственные действия, назначены необходимые экспертизы.
За совершение неоднократных преступлений , мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы сроком от 9 до 12 лет.
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