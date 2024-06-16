Блогер Иванбек исполнил свою мечту в Мангистау

Блогер из России и создатель проекта "Алға, Қазақстан!" Иван Червинский, известный под псевдонимом "Иванбек", впервые увидел красоты Мангистауской области и рассказал о своих впечатлениях в своём новом видео, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Во время путешествия по Мангистау Иванбека больше всего поразили местные пейзажи, скалы и пещеры.

"Они создают невероятное впечатление. Бескрайние степи, которые кажутся бесконечными, словно зовут на встречу с чем-то величественным и вечным. Эти места наполнены духом древности и природной силой. Когда стоишь на краю скалы и чувствуешь, что соединяешься с чем-то большим, чем ты есть сам. И это неописуемое ощущение свободы естественным миром, в котором мы живем", — поделился впечатлениями автор проекта "Алға, Қазақстан!".

Видео с поездки по Мангистау блогер опубликовал на платформе YouTube.

Напомним, в конце прошлого года Иван Червинский был специальным гостем на благотворительном вечере в Актау. Ему, кстати, предоставили в подарок шапан с вышивкой "Иванбек". Он очень удивился такому вниманию и отметил, что в аэропорту Актау его встретили как олимпийского чемпиона.