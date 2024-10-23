Блогер баба Маша умерла на 99-м году жизни

Российский блогер баба Маша, на которую подписаны около трёх миллионов человек, умерла 23 октября. Ей было 98 лет, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщение о случившемся появилось в Telegram-канале бабушки, делившейся с подписчиками кулинарными рецептами, которые передавались из поколения в поколение.

"Дорогие подписчики, к сожалению, бабушка Маша сегодня умерла. Нет слов, как больно", — говорится в посте.

В одном из последних постов бабушка сообщила, что заболела и ей вызвали скорую.