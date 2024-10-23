Блогер баба Маша умерла на 99-м году жизни
Сегодня, 22:57
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Сегодня, 22:57Сегодня, 22:57
113Фото: t.me/babamasha1926
Российский блогер баба Маша, на которую подписаны около трёх миллионов человек, умерла 23 октября. Ей было 98 лет, передаёт BaigeNews.kz.
Сообщение о случившемся появилось в Telegram-канале бабушки, делившейся с подписчиками кулинарными рецептами, которые передавались из поколения в поколение.
"Дорогие подписчики, к сожалению, бабушка Маша сегодня умерла. Нет слов, как больно", — говорится в посте.
В одном из последних постов бабушка сообщила, что заболела и ей вызвали скорую.
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