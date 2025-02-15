Казахстанским блогерам стали приходить уведомления об огромных налоговых задолженностях. Об этом в своём Telegram-канале сообщил известный казахстанский блогер и предприниматель Алишер Еликбаев, передаёт BaigeNews.kz.

"Ко всем блогерам стали прилетать письма счастья от налоговой. Можете начинать злорадствовать. Причем суммы там фантастические, у некоторых моих коллег неуплата налогов больше 300 000 000 тенге. Это значит чистые обороты у них должны были быть около миллиарда (что, конечно, очень маловероятно). И причем, непонятно, как они такие суммы насчитали. И теперь они ходят и доказывают, что не верблюды, столько не зарабатывают и никогда не зарабатывали," — сетует Алишер Еликбаев.

По его словам, сам он столкнулся с такой же проблемой, как и его коллеги по цеху.

"Обо мне тоже вспомнили, неуплата около 5 миллионов, но я подозреваю, что они организовались из-за благотворительных сборов, два раза мы собирали деньги на мою карту на донорскую почку и один раз на реанимобиль для детского хосписа. Будем разбираться," — написал Еликбаев.

Напомним, что летом прошлого года Минфин сообщал, что у 162 блогеров страны обнаружены расхождения в доходах и расходах на сумму более миллиарда тенге.