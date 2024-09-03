Block One Company: как новички рынка драгметаллов справляются с вызовами и строят будущее

Деятельность на рынке драгоценных металлов – сложный и многогранный процесс. Даже с учетом опыта и профессионализма команды, новичкам в этой отрасли предстоит преодолеть ряд серьёзных вызовов. От конкуренции с устоявшимися игроками до соблюдения строгих регуляторных требований – каждое из этих препятствий требует тщательного подхода и стратегического планирования.



Мы поговорили с директором относительно молодой компанией-недропользователем Block One Company Ерланом Тасбулатовым. Он рассказал о планах по развитию, работе на рудопроявлении в Алматинской области, подходах к проводимой разведке полезных ископаемых и планируемой добыче, а также о том, как Block One Company справляется с вызовами и какие социальные и экономические преимущества компания планирует принести региону.

- Расскажите, пожалуйста, о деятельности вашей компании?

- Компания Block One Company работает на рынке драгоценных металлов сравнительно недавно, однако наша команда имеет большой опыт в этой сфере и внедряет его в свою деятельность. Основная и единственная на данный момент сфера нашей деятельности – это разведка твердых полезных ископаемых, а после утверждения запасов мы планируем в 2025 году начать добычу золота, серебра и других металлов.

- Каким образом вы добываете золото, где и в каких масштабах?

- У нас сейчас есть лицензия на проведение геологоразведочных работ в Алматинской области на полиметаллическом рудопроявлении Чинасыл-Сай. Это рудопроявление было открыто еще в 1958 году советскими геологоразведочными работами. Тогда они дали высокую оценку потенциалу месторождения, что в целом подтверждается и сегодня. Однако для точного понимания запасов и дальнейшей добычи на этом месторождении нам необходимо провести геологоразведочные работы.

Процессы разведки и освоения месторождения, а также дальнейшее строительство и функционирование фабрики – полностью соответствуют всем нормам законодательства, минимизируя вред окружающей среде, здоровью сотрудников и населению. Мы следуем законодательству РК, принимая во внимание все нормативы и требования для того, чтобы четко и прозрачно вести свою деятельность.

Мы частная компания, которая помимо реализации деятельности в рамках достижения целей компании, также пытаемся вносить свой вклад в развитие отрасли нашей страны, оказывать помощь людям и следовать целям устойчивого развития ООН. Мы также не оставляем без внимания тот факт, что наша отрасль в стране нуждается в развитии и увеличении показателей, о чем не раз говорил глава государства Касым-Жомарт Токаев. Также он говорит о привлечении инвестиций, развитии собственного производства, ухода от "сырьевого мышления". Именно этим мы и хотим заниматься, чтобы вносить вклад в развитие горнодобывающей индустрии.

- Недавно в некоторых СМИ была информация о том, что жители близлежащих сел против проведения вами любых работ. Как вы это прокомментируете?

- В целом, хотелось бы заранее объяснить сложившуюся ситуацию. Рудопроявление Чинасыл-Сай находится в 20 км от поселка Кастек. Как положено, мы проводили общественные слушания, разговаривали с жителями, объясняли ход наших работ и делились информацией о предполагаемых полезных ископаемых на этой территории. К нашему сожалению, среди жителей появились несколько человек, которые категорически были против проведения каких-либо работ.

Если говорить про планы компании и текущую ситуацию, то после завершения геологоразведочных работ, в случае подтверждения данных по запасам, мы планируем обращаться за получением лицензии на добычу в 2025 году и запустить фабрику полного цикла с технологией флотационного обогащения руды мощностью 300 тыс. тонн в год в 2026 году.

В процессе подготовки к полевым геологоразведочным работам, мы столкнулись с сопротивлением со стороны местных жителей. На сегодняшний день проведено более 10 встреч и переговоров с местными жителями села Кастек, в которых участвовали представители местных исполнительных и надзорных органов, депутаты Мажилиса Парламента, независимые эксперты и все заинтересованные стороны.

Также отметим, что в ходе подготовки разрешительных документов, от Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области мы получили официальный документ, подтверждающий, что проведение разведки может оказать минимальное воздействие на окружающую среду, а угрозы жизни и здоровью жителей, домашнему скоту близлежащих поселков - нет.

Мы провели общественные слушания по проекту отчета о возможных воздействиях планируемых работ. Однако некоторые жители не приняли во внимание объективные и компетентные доводы экологов. По мнению местных активистов, на месторождении имеются запасы урана и кадмия. Если говорить про кадмий, то в июне 2024 года мы обратились к эксперту НИИ Казмеханобр, которая объяснила, что кадмий в свободной форме не наносит вреда экологии и здоровью людей, живущих вблизи участка, и что кадмий может быть опасен только в составе готовой продукции, такой как батареи и аккумуляторы. При этом хотим подчеркнуть, что данных о нахождении на месторождении урана и вовсе нет, что подтверждается ответом Национальной геологической службы об отсутствии урана.

Мы в свою очередь продолжаем вести разъяснительную работу с населением, планируем запускать свою работу исключительно в рамках закона и согласно нашей действующей лицензии на проведение геологоразведочных работ. Поэтому хотелось бы отметить, что наша деятельность не будет наносить никакого вреда населению и природе этой местности, мы постараемся максимально обеспечить безопасность и комфорт жителей близлежащих поселков и, конечно, наших рабочих.

- Какую пользу вы можете принести своей деятельностью?

- Запуск проекта по разработке этого месторождения руды поможет развивать промышленность в регионе. Это привлечет инвестиции, создаст новые предприятия и повысит общий уровень производства. Проект будет важным шагом к разнообразию экономики и укреплению промышленности области.

Я думаю, здесь важно отметить, что ожидаемые налоговые поступления от реализации проекта приведут к увеличению налоговых поступлений в бюджет области. Это позволит увеличить финансирование социальных программ, инфраструктурных проектов и других важных инициатив, что принесет дополнительные выгоды региону и его жителям.

Наша компания готова помочь в развитии инфраструктуры, включая строительство и ремонт школ, детских садов, дорог и других важных объектов. Мы готовы инвестировать в улучшение жизни людей и способствовать социальному благополучию.

Мы понимаем большую ответственность, которую несем, и намерены активно способствовать развитию Алматинской области и улучшению жизни ее жителей.