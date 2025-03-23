  • 23 Марта, 10:35
  • BAIGENEWS

Блиц-опрос: Жители Семея рассуждают над предложениями Национального Курултая

Наши журналисты узнали их мнение.

Сегодня, 10:00
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Fotolia/wellphoto Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00
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Фото: Fotolia/wellphoto

Действительно ли казахстанцы устали от криминальных картин в кино? И что делать с мошенниками, выдающими себя за профессиональных коучей? В новом блиц-опросе BaigeNews.kz узнаем мнение жителей Семея об итогах Национального Курултая с участием Президента. 

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