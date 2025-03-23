Действительно ли казахстанцы устали от криминальных картин в кино? И что делать с мошенниками, выдающими себя за профессиональных коучей? В новом блиц-опросе BaigeNews.kz узнаем мнение жителей Семея об итогах Национального Курултая с участием Президента.