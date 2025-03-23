Блиц-опрос: Жители Семея рассуждают над предложениями Национального Курултая
Наши журналисты узнали их мнение.
Сегодня, 10:00
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Сегодня, 10:00Сегодня, 10:00
86Фото: Fotolia/wellphoto
Действительно ли казахстанцы устали от криминальных картин в кино? И что делать с мошенниками, выдающими себя за профессиональных коучей? В новом блиц-опросе BaigeNews.kz узнаем мнение жителей Семея об итогах Национального Курултая с участием Президента.
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