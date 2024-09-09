"Благотворителя” задержала полиция в Алматы

Мошенник-“благотворитель” задержан в Алматы. Мужчину подозревают в обмане, как минимум, пяти человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По данным Управления полиции Алмалинского района, уголовное дело по факту мошенничества, совершённого неоднократно, расследуется в отношении 29-летнего местного жителя.

"О противоправных действиях стало известно, когда несколько горожан, нуждающихся в жилье, лишились крупных сумм. Они отдали незнакомцу, который представился сотрудником одной из благотворительных организаций, семь миллионов тенге. Злоумышленник пообещал им жильё из средств фонда и пожертвований. Квартиры алматинцы не дождались. Проведены оперативные мероприятия, подозреваемый задержан", — сообщил начальник Управления полиции Алмалинского района Олжас Шарипов.

Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания. Пострадавших от его противоправных действий, полицейские призывают сообщить по телефонам: 8-702-646-43-46 и 8-702-066-50-73.