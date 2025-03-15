В Алматы в День благотворительности в рамках декады Наурызнама, запустили пилотный проект по бесплатной доставке книг на дом для маломобильных граждан, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе акимата города, теперь библиотечный фонд мегаполиса стал еще доступнее, а чтение — удобнее для тех, кому сложно самостоятельно посещать библиотеки.

Проект реализуется библиотеками Алматы при поддержке акимата города и сервиса Яндекс Go Доставка. До мая 2025 года маломобильные граждане смогут бесплатно заказывать книги через сайт almatylibrary.kz, а курьерская служба доставит их прямо к дверям читателей.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо выбрать книгу на сайте Библиотек Алматы, заполнить анкету и приложить документ, подтверждающий статус маломобильного гражданина, дождаться звонка оператора для уточнения деталей. В течение 1–2 дней курьер доставит заказ.

Книги выдаются на 14 дней, с возможностью продления. Вернуть их можно тем же способом — через бесплатную курьерскую доставку.

"Этот проект — не только про книги, но и про заботу. Мы хотим, чтобы каждый житель Алматы имел равный доступ к знаниям и литературе. Сегодня, в День благотворительности, мы запускаем этот сервис, а в будущем планируем расширять его возможности", — отметили в Управлении культуры города.

Проект направлен на устранение барьеров, мешающих маломобильным людям пользоваться библиотечными услугами. Акимат Алматы активно поддерживает модернизацию библиотек, обеспечивая их современным оборудованием для людей с нарушениями зрения и слуха.

Сейчас доставка доступна только маломобильным гражданам, но к лету рассматривается возможность подключения всех желающих — с оплатой доставки.