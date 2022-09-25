Благотворительное мероприятие провели в Астане для особенных детей

В Астане провели благотворительное мероприятие "Суббота с Күншуақ" для детей с особенностями развития из реабилитационного центра "Онеге", передаёт BaigeNews.kz.

Организатор - общественное объединение "Ротари клуб - Астана" - подготовил развлекательную программу, угощение и подарки.

"Күншуақ" в переводе с казахского языка означает "лучи солнца". И мы, члены клуба "Ротари - Астана", хотим, чтобы лица всех детей всегда озаряла солнечная счастливая улыбка, и они росли уверенными и жизнерадостными", - сказала президент общественного объединения "Ротари клуб - Астана" Асем Малгельдинова.

По словам организаторов, к благотворительному мероприятию присоединились неравнодушные жители Астаны, представители общественных и международных организаций. Мероприятие прошло при поддержке акимата района Алматы.

Клуб "Ротари - Астана" призывает неравнодушных казахстанцев поддерживать подобные инициативы и помогать людям с особенностями жить полноценной жизнью и становиться равными членами нашего общества.

"Күншуақ" - первая инклюзивная площадка для детей, построенная в 2018 году "Ротари клуб - Астана" при организационной поддержке акимата Астаны, посольства США в РК, компании Total E&P Kazakhstan, международной школы QSI Astana, Назарбаев Университета, КазГЮУ, ТОО "FERGUS KAZAKHSTAN", а также благодаря частным пожертвованиям. Площадка включает в себя игровые комплексы с возможностью заезда кресел-колясок, безопасные качели для детей с особыми потребностями, адаптированные песочницы-столики, специальные тактильные панели. Дизайн площадки предполагает гармоничное встраивание элементов в существующий ландшафт с сохранением растущих деревьев. Спонсоры проекта на постоянной основе организовывают ремонт и обновление оборудования, организуют инклюзивные мероприятия для детей.