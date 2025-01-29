Председатель Правления ОФ "Қазақстан халқына" Болат Жамишев рассказал о благотворительных программах, которые предлагают эффективные способы решения актуальных проблем в различных сферах, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы совместно с партнёрами кардинально меняем сельское образование. В сфере образования у нас 19 программ и проектов", - отметил Жамишев.

Одним из успешных примеров масштабирования стал проект по развитию потенциала малокомплектных сельских школ Актюбинской области с использованием цифровых технологий. В 134 школах региона обновлена материально-техническая база и внедрены четыре модели обучения.

"Нашим флагманским благотворительным проектом стала страновая инициатива "Развитие потенциала опорных школ в сельской местности", реализованная с партнером ОФ "ФУРО", АОО "НИШ", акиматами регионов и другими партнёрами. За два этапа с 2022 года фонд выделил на оснащение 135 опорных школ в 17 регионах Казахстана 33,5 миллиарда тенге", - добавил спикер.

Как отметил Жамишев, образовательные гранты фонда создали социальный лифт и возможность для получения высшего образования для более трёх тысяч студентов с инвалидностью, из малообеспеченных семей, из сельской местности.