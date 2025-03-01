Единство и беззаветная любовь к родной земле: Токаев поздравил казахстанцев с Днём Благодарности
Этот год ознаменован 30-летним юбилеем Ассамблеи народа Казахстана, подчеркнул Президент.
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Президент Касым-Жомарта Токаев поздравил казахстанцев с Днём благодарности, передаёт BaigeNews.kz.
"Этот светлый праздник олицетворяет нашу взаимную признательность, солидарность и уважение друг к другу.
Единство и сплочённость, беззаветная любовь к родной земле испокон веков помогали нашему народу преодолевать самые трудные испытания и вызовы. Эти основополагающие ценности стали неотъемлемой частью нашей общенациональной идентичности.
Нынешний год ознаменован 30-летним юбилеем Ассамблеи народа Казахстана, которая все это время вносит неоценимый вклад в укрепление взаимопонимания и согласия в нашем обществе.
Сегодня перед нами стоят масштабные задачи по реализации системных и всесторонних реформ. Важно, чтобы все граждане в полной мере осознавали свою долю ответственности за судьбу страны. Только вместе мы сможем достичь успехов на пути построения справедливого и гармоничного общества.
Благодарю всех соотечественников за честный и самоотверженный труд на благо Родины!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!", — говорится в поздравлении Президента.
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