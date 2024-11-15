Благодаря системным мерам снизилась инфляция ― Токаев

Страна сохраняет лидерство по притоку прямых иностранных инвестиций в ЦА.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступает на первом Форуме работников сельского хозяйства. В своей речи он поблагодарил сельчан за самоотверженную работу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Как говорится, "по труду и почет". Думаю, что эти слова следует адресовать нашим сельчанам за их самоотверженную работу. Надо сказать, что и государство в рамках новой экономической политики предприняло ряд конкретных шагов, оказало необходимую поддержку отрасли. Благодаря принимаемым системным мерам снизилась инфляция (в октябре годовая инфляция составила 8,5%), набраны хорошие темпы роста национальной экономики, который за январь-октябрь 2024 года составил более 4%. Важно, что положительная динамика обеспечивается в основном за счет развития ненефтяного сектора. Свыше двух третей роста ВВП приходится на торговлю, обрабатывающую промышленность, строительство и сельское хозяйство. Нужно продолжать активную работу в этом направлении", - сказал Глава государства.

По его словам, страна сохраняет лидерство по притоку прямых иностранных инвестиций в Центрально-Азиатском регионе.

В этом году ведущие международные рейтинговые агентства подтвердили суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне инвестиционной надежности. В сентябре агентство Moody’s повысило долгосрочный рейтинг Казахстана с прогнозом "Стабильный", что стало лучшим результатом в истории Независимого Казахстана.