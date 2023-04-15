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ФТК Сегодня, 15:45
240
Сегодня, 15:45
240
Фото: ФТК

Благодаря Рыбакиной Казахстан пробился на Кубок Билли Джин Кинг

Женская сборная Казахстана по теннису во второй раз в истории пробилась на чемпионат мира, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Седьмая ракетка мира Елена Рыбакина одержала победу над 19-й ракеткой мира Магдой Линетт со счётом 6:4, 6:2 в рамках противостояния между сборными Казахстана и Польши к квалификации "Кубка Билли Джин Кинг".

Эта победа принесла казахстанским теннисисткам общий успех в матче с Польшей. А с ним – и путёвку в групповую стадию финального этапа командного чемпионата мира, который пройдет осенью этого года.

В заключительной, ничего не решающей, парной игре сыграют Анна Данилина и Юлия Путинцева против Алисии Росольской и Вероники Фальковской.  

 

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Сегодня, 15:45
240
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