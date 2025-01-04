Благодаря решительности Токаева кризисы в новейшей истории Казахстана преодолены - политолог
Политолог Максим Крамаренко высказался об интервью Токаева газете "Ana tili.
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Благодаря единству нашего народа мы смогли пройти через Қаңтар, тяжелейшее испытание, которое многому всех нас научило. Об этом заявил Президент в интервью газете "Ana tili": "Цель – укрепить экономику и суверенитет". Касым-Жомарт Токаев назвал ключевые направления, на реализации которых следует сконцентрироваться казахстанцам. Анализируя интервью, руководитель Института евразийской политики Максим Крамаренко акцентировал внимание на том, что в течение последних пяти лет Президенту К. Токаеву пришлось столкнуться с различными кризисными ситуациями.
"В 2020 году началась пандемия COVID-19, в 2022 году произошли массовые беспорядки, получившие название Қаңтар, затем началась специальная военная операция России на Украине, которая изменила мировую геополитическую ситуацию. А в 2024 году в республике произошёл масштабный паводок, причинивший значительный экономический ущерб как пострадавшему населению, так и государственному бюджету. Однако все эти кризисные моменты в новейшей истории Казахстана были успешно преодолены. Во многом это стало возможным благодаря решительности нашего Президента в принятии антикризисных мер. Практически на каждое испытание, с которым сталкивался Казахстан, Токаев давал оперативные и в то же время взвешенные и продуманные ответы", - отметил эксперт.
Максим Крамаренко считает, что события последних пяти лет раскрыли в Президенте Токаеве управленческие навыки.
"Такие как решительность, умение формировать команду профессионалов и, самое главное, умение слушать свою команду. Даже в период двоевластия, который привёл республику к массовым беспорядкам, У Токаева были в окружении люди, на которых он смог опереться в кризисной ситуации и спасти страну от потрясений государственного переворота и гражданской войны", - подчеркнул политолог.
Говоря о важности консолидации власти, моменте, на котором Касым-Жомарт Токаев заострил особое внимание в интервью, руководитель Института евразийской политики подчеркнул следующее.
"При подобных вопросах часто приводят пример с автомобилем: если за рулём находится один водитель и машина исправна, то она поедет туда, куда нужно водителю. Однако, если в автомобиле будет два водителя, у каждого свой руль и рычаг переключения скоростей, то не факт, что они смогут добраться до места назначения, если даже едут в одно место. Ведь уже разные режимы скорости могут привести к тому, что машину начнёт разрывать на части", - добавил он.
То же самое можно сказать и о государстве, резюмировал политолог.
"Вспомним, что после сложения президентских полномочий Назарбаевым в 2019 году, Токаев решил получить мандат на президентство от народа и назначил внеочередные выборы. Но, властные надстройки в виде статуса Елбасы и созданного под него Совета Безопасности, оказавшиеся нежизнеспособными, как показало время, постоянно мешали уже избранному народом Президенту реализовывать свои идеи по реформированию страны. Сам Токаев хорошо сказал об этом: чиновники не могли понять, чьи поручения приоритетнее — Президента или Елбасы. В результате государственную машину начало "трясти", а затем случился и сам Қаңтар. Поэтому мы итоге вернулись к обычной президентской республике, которая реализует принцип действующего Президента: Сильный Президент — Влиятельный Парламент — Подотчётное Правительство", - сказал эксперт.
Однако, помимо исключения двоевластия из политической практики, необходимо помнить и о других важных принципах функционирования нашего государства, на которые указал Токаев в своём интервью, заявил эксперт.
"Первое, Президент — это всего лишь нанятый на определённый срок государственный менеджер, а не "тень Всевышнего". Во-вторых, по мнению К. Токаева, необходим тщательный отбор кандидатов на высокие государственные должности. И, главное, в государственном управлении необходимо повсеместно внедрять принципы справедливости и беречь единство народа. По словам Касым-Жомарта Токаева, только сочетание всех этих принципов может быть залогом успешного функционирования государства. И это действительно так. Ведь отсутствие справедливости ведёт к росту недоверия народа к своей политической элите, а отсутствие единства народа не может стать прочным фундаментом для любого государства. Или же Президент, который поощряет рост культа собственной личности, становится политически слеп, что опасно для существования страны. Как опасно и коррумпированное чиновничество, которое может продать интересы республики ради собственного блага", - отметил политолог.
Максим Крамаренко отметил, что говоря о Первом Президенте Республики Казахстан Нурсултане Назарбаеве, Касым-Жомарт Токаев стремится к взвешенной и объективной оценке.
"Хотя, безусловно, есть те, кто пытается найти в действиях Нурсултана Назарбаева негативные последствия для нынешнего политического режима, выдвигая теории заговора и попытках реванша "Старого Казахстана" и т. д., возможно, преследуя какой-то преступный замысел. К чести Касым-Жомарта Токаева, он спокойно реагирует на подобные предположения. Он осознает, что строительство "Нового Казахстана" не должно основываться на противостоянии "Старому Казахстану". Так как для создания "Нового Казахстана" необходима консолидация всего общества вокруг этой идеи, а не разделение на сторонников и противников различных "вариантов Казахстана". Поэтому и визиты Нурсултана Назарбаева в Москву получают объективную оценку. Касым-Жомарт Токаев понимает, что Россия не представляет угрозы для Казахстана. Между действующими лидерами России и Казахстана сложились дружеские и доверительные отношения. Более того, не Владимир Путин приглашает Нурсултана Назарбаева, а последний сам напрашивается на встречи.
Касым-Жомарт Токаев правильно оценивает такие визиты: Нурсултан Назарбаев, как бывший советско-партийный работник, просто нуждается в таких поездках в Москву в силу сформировавшейся привычки, - подытожил речь руководитель Института евразийской политики.
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