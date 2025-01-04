Благодаря единству нашего народа мы смогли пройти через Қаңтар, тяжелейшее испытание, которое многому всех нас научило. Об этом заявил Президент в интервью газете "Ana tili": "Цель – укрепить экономику и суверенитет". Касым-Жомарт Токаев назвал ключевые направления, на реализации которых следует сконцентрироваться казахстанцам. Анализируя интервью, руководитель Института евразийской политики Максим Крамаренко акцентировал внимание на том, что в течение последних пяти лет Президенту К. Токаеву пришлось столкнуться с различными кризисными ситуациями.

"В 2020 году началась пандемия COVID-19, в 2022 году произошли массовые беспорядки, получившие название Қаңтар, затем началась специальная военная операция России на Украине, которая изменила мировую геополитическую ситуацию. А в 2024 году в республике произошёл масштабный паводок, причинивший значительный экономический ущерб как пострадавшему населению, так и государственному бюджету. Однако все эти кризисные моменты в новейшей истории Казахстана были успешно преодолены. Во многом это стало возможным благодаря решительности нашего Президента в принятии антикризисных мер. Практически на каждое испытание, с которым сталкивался Казахстан, Токаев давал оперативные и в то же время взвешенные и продуманные ответы", - отметил эксперт.

Максим Крамаренко считает, что события последних пяти лет раскрыли в Президенте Токаеве управленческие навыки.

"Такие как решительность, умение формировать команду профессионалов и, самое главное, умение слушать свою команду. Даже в период двоевластия, который привёл республику к массовым беспорядкам, У Токаева были в окружении люди, на которых он смог опереться в кризисной ситуации и спасти страну от потрясений государственного переворота и гражданской войны", - подчеркнул политолог.

Говоря о важности консолидации власти, моменте, на котором Касым-Жомарт Токаев заострил особое внимание в интервью, руководитель Института евразийской политики подчеркнул следующее.

"При подобных вопросах часто приводят пример с автомобилем: если за рулём находится один водитель и машина исправна, то она поедет туда, куда нужно водителю. Однако, если в автомобиле будет два водителя, у каждого свой руль и рычаг переключения скоростей, то не факт, что они смогут добраться до места назначения, если даже едут в одно место. Ведь уже разные режимы скорости могут привести к тому, что машину начнёт разрывать на части", - добавил он.

То же самое можно сказать и о государстве, резюмировал политолог.

"Вспомним, что после сложения президентских полномочий Назарбаевым в 2019 году, Токаев решил получить мандат на президентство от народа и назначил внеочередные выборы. Но, властные надстройки в виде статуса Елбасы и созданного под него Совета Безопасности, оказавшиеся нежизнеспособными, как показало время, постоянно мешали уже избранному народом Президенту реализовывать свои идеи по реформированию страны. Сам Токаев хорошо сказал об этом: чиновники не могли понять, чьи поручения приоритетнее — Президента или Елбасы. В результате государственную машину начало "трясти", а затем случился и сам Қаңтар. Поэтому мы итоге вернулись к обычной президентской республике, которая реализует принцип действующего Президента: Сильный Президент — Влиятельный Парламент — Подотчётное Правительство", - сказал эксперт.

Однако, помимо исключения двоевластия из политической практики, необходимо помнить и о других важных принципах функционирования нашего государства, на которые указал Токаев в своём интервью, заявил эксперт.

"Первое, Президент — это всего лишь нанятый на определённый срок государственный менеджер, а не "тень Всевышнего". Во-вторых, по мнению К. Токаева, необходим тщательный отбор кандидатов на высокие государственные должности. И, главное, в государственном управлении необходимо повсеместно внедрять принципы справедливости и беречь единство народа. По словам Касым-Жомарта Токаева, только сочетание всех этих принципов может быть залогом успешного функционирования государства. И это действительно так. Ведь отсутствие справедливости ведёт к росту недоверия народа к своей политической элите, а отсутствие единства народа не может стать прочным фундаментом для любого государства. Или же Президент, который поощряет рост культа собственной личности, становится политически слеп, что опасно для существования страны. Как опасно и коррумпированное чиновничество, которое может продать интересы республики ради собственного блага", - отметил политолог.

Максим Крамаренко отметил, что говоря о Первом Президенте Республики Казахстан Нурсултане Назарбаеве, Касым-Жомарт Токаев стремится к взвешенной и объективной оценке.