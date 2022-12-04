Благодаря Месси Аргентина победила Австралию и вышла в чертвертьфинала ЧМ-2022

Фото: REUTERS/Sergio Perez/File Photo

Обыграв Австралию, Аргентина стала четвертьфиналистом чемпионата мира по футболу в Катаре, передаёт BaigeNews.kz.

Матч закончился со счётом 2:1.

Первый гол на 35-й минуте для своей сборной забил Лионель Месси. Этот гол стал тысячным в карьере футболиста. Кстати, Месси впервые в карьере забил гол в плей-офф чемпионата мира.

Счёт на 57-й минуте удвоил аргентинский нападающий Хулиан Альварес. А на 77-й минуте аргентинец Энцо Фернандес забил гол в свои ворота.

Второй сенсации у футболистов Австралии не получилось, они едут домой с воспоминаниями о победе над Данией и эпичном привозе для Альвареса.

Отметим, в этот же день первыми четвертьфиналистами турнира стала сборная Нидерландов, которая обыграла сборную США со счётом 3:1.