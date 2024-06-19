Благодаря камерам видеонаблюдения спасли жизнь осуждённого

Сотрудники колонии с помощью камер видеонаблюдения спасли жизнь осуждённому, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КУИС МВД РК.

В расположении отряда учреждения #47 (минимальной безопасности) ДУИС по Павлодарской области одному из осуждённых стало плохо. Оператор поста видеонаблюдения заметила неподвижное состояние осуждённого, он лежал на кровати и не двигался. Оператор ЦОУ направила дежурный наряд в данный отряд.

"После того, как сотрудники колонии зашли в комнату, увидели мужчину в бессознательном состоянии. Офицеры положили мужчину на бок, открыли окно. Давление было высоким. Лицо осуждённого деформировалось, после чего работники колонии поняли, что это инсульт и вызвали медицинского работника учреждения и скорую помощь", – рассказали в пресс-службе КУИС.

По приезду скорой помощи мужчину госпитализировали в реанимационное отделение. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

К сотрудникам учреждения со словами благодарности обратилась сестра осуждённого. Как выяснили врачи, вовремя оказанные действия сотрудников учреждения буквально вытащили мужчину с того света.