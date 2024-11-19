Бизнесу передадут функции ЦОНов: эксперты высказали опасения

Наравне с ЦОНами государственные услуги казахстанцам смогут оказывать частные компании. Реализовать такое новшество готовится госкорпорация "Правительство для граждан". По мнению инициаторов, это позволит не только сократить затраты из госказны, но и сделать доступнее госсервис. Тем временем эксперты опасаются утечки персональных данных граждан. По их мнению, это приведёт к росту киберпреступлений. А некоторые из них и вовсе считают, что передача функций ЦОНов бизнесу противоречит законодательству, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Почти год назад в Казахстане приняли закон по вопросам госкорпорации, международного технопарка Astana Hub и дактилоскопической регистрации. Вступил он в силу в начале года. В одной из поправок к нему как раз и шла речь о так называемых партнёрских организациях. Их хотели наделить правом принимать заявления от граждан на предоставление госуслуг и выдавать готовые результаты. Как пояснили в "Правительстве для граждан", стать таковыми уже изъявили желание порядка 160 компаний со всей страны. Больше всего желающих в Алматы.

"Участие негосударственных организаций в деятельности по приёму заявлений на оказание государственных услуг и выдаче готовых результатов позволяет без государственных затрат повысить доступность, качество и комфорт получения госуслуг за счёт использования потенциала отечественного предпринимательства", – отмечают в госкорпорации.

Партнёрские офисы могут появиться, в первую очередь, там, где нет ЦОНов, чтобы людям не приходилось ездить в далёкие филиалы, говорят в "Правительстве для граждан". Это позволит им сэкономить время и ресурсы, а госкорпорация сможет обойтись без увеличения количества сотрудников.

По мнению эксперта IT-сферы Болата Башеева, выполнять ряд функций операторов ЦОНов могли бы нотариусы. За счёт этого можно было бы и сократить "раздутый штат"

"Замысел изначально был в том, что в ЦОНах работают очень много операторов. У них высокая текучесть и низкие зарплаты. Самым ближайшим видом бизнеса, которому можно было бы передавать, это были бы нотариусы, потому что к ним бы шли клиенты. С другой стороны, многие документы, которые в ЦОН подают, затребуют также услуги нотариусов и там бы возникла синергия оттого, что человек, придя к нотариусу, мог бы сразу и оформить какие-то документы, заверить и сразу же подать их на Egov", – считает Болат Башеев.

Такое сотрудничество позволило бы повысить стандарт оказываемых услуг, уверен эксперт, потому что нотариусы одни из самых квалифицированных юристов. По его подсчетам, их в Казахстане около пяти тысяч и примерно столько же операторов содержит сейчас госкорпорация. Это было бы очень продуктивным партнёрством. Но если к сфере оказания госуслуг допустят представителей любого бизнеса, то тогда могут возникнуть риски и гораздо более высокие, заключил Болат Башеев.

О рисках говорит и эксперт по кибербезопасности, IT и маркетингу, сопредседатель комитета по информационной безопасности QazTech Евгений Питолин. Он уверен, с появлением частных компаний, которые будут наравне с ЦОНами оказывать государственные услуги казахстанцам, вопрос защиты персональных данных станет ещё актуальнее.

"С одной стороны, это может повысить эффективность работы, но с другой – создаёт риски для безопасности личных данных. Частные компании не всегда могут гарантировать должный уровень защиты персональных данных. В условиях растущих киберугроз крайне важно, чтобы частные организации строго соблюдали закон и использовали современные технологии защиты информации", – отмечает эксперт.

Частные компании, стремясь увеличить прибыль, могут начать использовать собранную информацию в коммерческих целях, продолжает Евгений Питолин. Это повышает риск утечек или неправильного использования данных. Чтобы избежать таких угроз, подчёркивает он, важно обеспечить прозрачность и внедрить строгие механизмы контроля.

"Для эффективной защиты данных нужно установить чёткие стандарты безопасности, которые будут включать как технические меры (например, шифрование), так и организационные (обучение сотрудников и защита доступа). Только комплексный подход позволит минимизировать риски, связанные с передачей данных в частные руки. Также важно информировать общество о возможных угрозах и том, как защищаются данные, чтобы люди могли доверять новым моделям управления", – заключил эксперт по кибербезопасности.

Депутат мажилиса Екатерина Смышляева к передаче функций госкорпорации по оказанию госуслуг в частные руки относится отрицательно.

В начале ноября фракция озвучила депутатский запрос по этому поводу. Сейчас, по словам Екатерины Смышляевой, они активно обсуждают сложившуюся ситуацию с регулятором, госкорпорацией и агентством по делам госслужбы как уполномоченным органом по контролю качества сферы оказания госуслуг.

"Сразу хочу подчеркнуть, что передача ЦОНов в частные руки, согласно действующим законам, невозможна. Изменения в закон о государственной корпорации, в том числе по вопросам регулирования деятельности частных партнёров, был принят в начале года. При этом законом, напротив, были введены требования к партнёрским организациям в части процесса приёма и выдачи документов, защиты данных и особенностям аутентификации услугополучателей", – поясняет представитель депутатского корпуса.

Это было сделано для того, чтобы упорядочить работу уже действующих на тот момент частных организаций и целого рынка нерегулируемых, а также бесконтрольных "помогаек", продолжает Екатерина Смышляева. Они, по её словам, работали без требований и правил в рамках пилотных проектов, а порой и вовсе в тени.

"Для этого госуслуга был формально разделена на две части – это сервис по выдаче и приёму документов и непосредственно сама услуга. Такой подход позволил чётко ограничить участие частных организаций в процедурах, касающихся работы с большими массивами данных, в том числе персональных. Это сделало передачу госфункций в рынок невозможной, поскольку для партнёров речь идёт только о приёме и выдаче результатов", – говорит депутат мажилиса.

По её словам, у государственной корпорации есть право заключать партнёрские соглашения с частными организациями только для функций фронт-офиса. Пример действующего партнёрства – это приложения банков и работа мини-ЦОНов на базе филиалов АО "Казпочта".

"Для сельских населённых пунктов, где нет инфраструктуры центров обслуживания, вариант партнёрства на этапе приёма и выдачи документов – это решение проблемы поездок в районные ЦОНы, доступность госуслуг. И именно для таких случаев, прежде всего, должен работать институт партнёрства", – рассказывает Екатерина Смышляева.

Она поясняет, что организации, которые осуществляют приём заявок и выдачу документов, действительно, имеют дело с персональными данными заявителей. По закону они являются операторами персональных данных и должны обеспечивать их защиту. Другими словами, получать согласие на их использование и нести ответственность за их сохранность.

"Более того, при подаче заявки на получение госуслуги работает контроль доступа к персональным данным, который уведомляет об этом услугополучателя в форме SMS. То есть в случае привлечения партнёров на приём и выдачу к ним предъявляются очень серьёзные требования. И это тоже урегулировано на уровне закона", – объясняет парламентарий.

Между тем, в госкорпорации заверяют, что стать партнёрами смогут только проверенные и надёжные организации. А доступ к персональным данным граждан их операторы будут иметь исключительно с согласия самих казахстанцев во время оказания услуги.

"Информационная система ЦОНов, к которой будут подключаться партнёры, это единое окно для ЦОНов с ограниченным доступом, позволяющее сформировать и отправить услугодателю, госоргану заявление гражданина на получение госуслуги. Только с непосредственным участием и с согласия владельца данных партнёр через защищённые каналы связи сможет обратиться через нашу систему за получением госуслуги для услугополучателя. Сразу с получением услуги доступ закрывается", – прокомментировали в "Правительстве для граждан".

И заявили, что партнёрские организации будут проходить тщательный отбор. При этом сотрудничать готовы как с банками второго уровня, так и с крупными компаниями.

"Вокруг сферы госуслуг уже давно сложился определённый пул предпринимателей, оказывающих гражданам консалтинговые и посреднические услуги по получению госуслуг. Депутаты парламента неоднократно указывали на проблему теневого характера данной деятельности. Закон позволит начать регулировать её в правовом поле, определять правила и ответственность. Также немаловажно создать условия для реализации предпринимательской инициативы в вопросах обеспечения клиентоориентированности, доступности и комфорта в сфере оказания госуслуг", - отметили в госкорпорации.

При этом за неправомерное использование персональных данных предусмотрена ответственность. Это штрафы до 5000 МРП и лишение свободы сроком до семи лет.