Президент Касым-Жомарт Токаев на встрече с представителями отечественного бизнеса поручил правительству пересмотреть ставку НДС, подчеркнув необходимость дифференцированного подхода. Он отметил, что предложенная ранее ставка была завышена, вызвала острую реакцию и требует детального обсуждения с экспертами, предпринимателями и депутатами.

Генеральный директор AERC Жаныбек Айгазин прокомментировал поручение президента. По его словам, Казахстану следует внимательно изучить мировой опыт, но учитывать особенности собственной налоговой системы на базе скрупулезных и качественных расчетов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"В мировой практике есть несколько примеров с дифференцированным НДС – это Китай и Россия. В России с этого года действуют прогрессивные ставки НДС. В Китае налоговые органы имеют мощный кадровый и цифровой ресурс. У них процессы настолько автоматизированы, что контроль налоговыми потоками возможен на принципиально ином уровне. Кроме того, в Китае совершенно другая налоговая культура – жесткие наказания за уклонение стимулируют дисциплину", – отметил он.

Айгазин подчеркнул, что в Казахстане уже существуют различные налоговые преференции в отношении бизнеса и отраслей экономики. Например, внутреннее производство фармацевтики не платит НДС, в то время как импорт – по стандартной ставке 12%. Также освобождены от налога сельское хозяйство, образование и здравоохранение. В специальных экономических зонах применяются особые режимы налогообложения.

"Согласно отчету Высшей аудиторской палаты, только за 2018-2020 годы объем налоговых льгот составил около 13 трлн тенге. Аудит выявил дополнительные неучтенные льготы на 17,3 трлн тенге. Это указывает на то, что система налоговых расходов в стране требует тщательного анализа", – пояснил экономист.

Он отметил, что вопрос дифференцированной ставки НДС можно рассматривать в двух аспектах: по размеру предприятия и по отраслям. Однако оба варианта несут потенциальные риски. Например, бизнес может начать дробиться на мелкие компании, чтобы соответствовать льготной категории, или менять основные классификаторы экономической деятельности, чтобы воспользоваться более низкими ставками.

"Если начнется градация НДС по отраслям, то предприятия могут перерегистрироваться в сферах с более низкими налогами. А это потребует усиленного контроля со стороны налоговых органов, что в свою очередь увеличит нагрузку на бизнес. Здесь важно провести точные расчеты, чтобы понять, как изменения повлияют на бюджет и экономику в целом", – пояснил Айгазин.

Он подчеркнул, что любое изменение в системе НДС должно сопровождаться четкой коммуникацией с рынком и продуманной стратегией внедрения. В противном случае, реформы могут привести к росту теневой экономики и снижению налоговых поступлений.