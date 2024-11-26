Бизнесмены Шымкента в десятки раз занизили стоимость своих объектов

На работу почти трёх тысяч коммерческих объектов Шымкента обратили внимание в акимате и департаменте госдоходов города, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на vera.kz.

Оказалось, что указанная ими оценочная стоимость в несколько раз была ниже рыночной.

"К примеру, стоимость торгового центра Arman Citi с 50 млн тенге, которые указали владельцы, выросла до 850 млн тенге. А это рост в 16 раз. Или например, доходы сети ресторанов "Каусар" выросли в среднем в четыре раза. Владельцы демонстрировали 625 млн тенге, а после проведения хронометражных работ сумма составила 2,3 млрд тенге", – рассказал аким Шымкента Габит Сыздыкбеков.

В результате рыночная стоимость коммерческих объектов увеличилась с 58 млрд тенге до 1 трлн тенге. Более того, анализ показал, что объём доходов на рынках города составляет не 115 млн тенге, а 1,3 млрд тенге. Доходы ресторанов Шымкента были занижены в 8 раз, а после проверки увеличились с 79 млн тенге до 2,3 млрд тенге.

Некоторые предприниматели решили даже сменить юридический адрес на Туркестанскую область. Только глава Шымкента считает, что это не поможет, ведь всё равно придётся платить налоги.

Отметим, что бюджет Шымкента в этом году составил 779 млрд тенге.