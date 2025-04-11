Участие в госзакупках обернулось штрафом и конфискацией для ТОО в Жамбылской области, передаёт BaigeNews.kz. Причиной стало антиконкурентное соглашение, которое компания заключила с другим участником торгов , используя один и тот же IP-адрес.

Любопытно то, что система отследила, что обе компании подавали заявки с одного IP. Выяснилось: фирмы заранее разделили между собой лоты, чем нарушили антимонопольное законодательство.

Расследование провело Агентство по защите и развитию конкуренции. Все доказательства - в том числе цифровые следы, протоколы и внутренние документы - были представлены в суде.

Суд признал одно из ТОО виновным по ст. 159 ч. 1 КоАП РК (запрещённые антиконкурентные соглашения без признаков уголовного преступления). Представитель компании вину полностью признал.

В результате:

Назначен административный штраф в размере 418 000 тенге (с учётом 30% скидки);

Конфискован монопольный доход — 2,4 млн тенге, полученный в обход честной конкуренции.

Это дело - очередной сигнал участникам госзакупок: технологии не прощают махинаций, а даже "серые схемы" с IP-адресами теперь под пристальным вниманием антимонопольных органов.

"Цифровой след — это новый свидетель. И он говорит громче, чем любой договор под столом", - отметил источник в правоохранительных органах.

Постановление суда уже вступило в законную силу.

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