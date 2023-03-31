Бизнесмены давали взятки аудиторам за пересмотр итогов конкурсов госзакупок в Астане

Фото: inform.kz

В Астане осудили предпринимателя и должностное лицо госаудита за дачу взятки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор.

"В суде №2 района "Байқоңыр" города Астаны завершено рассмотрение дела в отношении представителей компании ОАО "Евраскон" (Азербайджанская Республика) Исмиева З., Гадирова Г. и директора ТОО "Аймереке" Байкенже А. Они подозревались в даче взяток должностным лицам Департамента внутреннего государственного аудита по городу Астане за пересмотр итогов конкурсов государственных закупок", - сообщили в пресс-службе Агенства по борьбе с коррупцией.

Приговором суда от 27 марта фигуранты дела были признаны виновными в покушении на дачу взятки. Им назначено наказание в виде шести лет лишения свободы.

Кроме того, в подстрекательстве к даче взяток признаны виновными граждане Керейтбаев Б. и Шукенов Г. Они приговорены к лишению свободы сроком на семь лет.

Также в неоднократном мошенничестве в группе лиц признан виновным специалист ДВГА по городу Астане Толеубаев Д. Ему назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы.

"Все указанные лица также лишены прав занимать должности в государственных учреждениях. Судом также признан виновным родственник Толеубаева Д.К. – Акимбаев А.А.(бывший оперативный сотрудник полиции, уволенный по отрицательным мотивам), который активно воспрепятствовал проведению следственных действий. Он применял насилие в отношении представителей власти, укрыл вещественные доказательства, уличающие фигурантов в совершении коррупционных преступлений. Суд ограничил ему свободу на 2 года и 6 месяцев", - сообщили в Антикоре.

Приговор суда не вступил в законную силу.