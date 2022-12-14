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  • Бизнесмену, организовавшему митинг в день инаугурации президента, продлили арест в Астане
instagram.com/abimarat/ Сегодня, 20:04
15
Сегодня, 20:04
15
Фото: instagram.com/abimarat/

Бизнесмену, организовавшему митинг в день инаугурации президента, продлили арест в Астане

Бизнесмена Марата Абиева, который организовал незаконный митинг в Астане в день инаугурации президента, арестовали на два месяца, передаёт BaigeNews.kz.

"12 декабря специализированный межрайонный следственный Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Абиева М.Ж. сроком на два месяца", - говорится в сообщении на сайте суда.

Ранее сообщалось о том, что Абиева арестовали на 15 суток. В отношении него составили два протокола об административных правонарушениях:

  • за организацию и проведение несанкционированного митинга в нарушение порядка, установленного законодательством Республики Казахстан о порядке организации и проведения мирных собраний (часть 7 статьи 488 КоАП);
  • за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции в связи с исполнением ими служебных обязанностей (часть 1 статьи 667 КоАП).
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#арест #Астана #митинг #суд
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:04
15
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