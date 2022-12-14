Бизнесмену, организовавшему митинг в день инаугурации президента, продлили арест в Астане

Бизнесмена Марата Абиева, который организовал незаконный митинг в Астане в день инаугурации президента, арестовали на два месяца, передаёт BaigeNews.kz.

"12 декабря специализированный межрайонный следственный Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Абиева М.Ж. сроком на два месяца", - говорится в сообщении на сайте суда.

Ранее сообщалось о том, что Абиева арестовали на 15 суток. В отношении него составили два протокола об административных правонарушениях: