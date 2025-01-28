В Шымкенте руководителя ТОО, уклонившегося от уплаты налогов в особо крупном размере, предали суду, передаёт BaigeNews.kz.

Верховным Судом удовлетворено кассационное ходатайство прокурора города об отмене постановления апелляционной инстанции о признании незаконным уведомления органов государственных доходов на сумму свыше 263 миллионов тенге.

По данному факту прокуратурой города начато досудебное расследование по части 3 статьи 245 Уголовного кодекса РК (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций).