Бизнесмена подозревают в уклонении от уплаты налогов на 263 млн тенге в Шымкенте
Материалы передали в суд.
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В Шымкенте руководителя ТОО, уклонившегося от уплаты налогов в особо крупном размере, предали суду, передаёт BaigeNews.kz.
Верховным Судом удовлетворено кассационное ходатайство прокурора города об отмене постановления апелляционной инстанции о признании незаконным уведомления органов государственных доходов на сумму свыше 263 миллионов тенге.
По данному факту прокуратурой города начато досудебное расследование по части 3 статьи 245 Уголовного кодекса РК (уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций).
"Руководитель ТОО "А" обвиняется в уклонении от уплаты налогов путём совершения формальных сделок с неблагонадёжными поставщиками. Досудебное расследование окончено, уголовное дело предано суду", - сообщили в прокуратуре.