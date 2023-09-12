Бизнесмен перекрыл единственную дорогу, связывающую густонаселённый район с Шымкентом

В Шымкенте предприниматель перекрыл единственную дорогу, ведущую в город из микрорайона Сауле. По его словам, асфальтированный участок принадлежит ему, поэтому распоряжаться землёй он может по своему усмотрению, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Дорогу решил засыпать предприниматель Бакытжан Ошакбаев. Он утверждает, что участок земли, где проложена часть асфальтированной дороги, находится в его собственности, за которую он ежегодно платит налоги.

"Эту землю в 1,6 гектара мы получили официально для ведения бизнеса. Все необходимые разрешительные документы есть, все они зарегистрированы. В 2019 году представители районного акимата пришли к нам, попросили проложить дорогу на нашей территории к приезду министра или премьер-министра. Они обещали сделать всё в рамках закона, что будет проведено изъятие земли. Мы поверили и дали добро. Но прошло уже четыре года, а до сих пор никаких действий нет. Сейчас под различными предлогами нас просто избегают", - сказал Ошакбаев.

Местные жители растеряны. Это единственная дорога, по которой ходит автобус, можно добраться в школу.

К предпринимателю приехал аким Аль-Фарабийского района. Он сообщил, что разрешение продолжить дорогу предприниматель дал сам.

"Предприниматель сам дал согласие на строительство. Все необходимые документы у нас есть. Мы же не можем без разрешения строить дорогу на земле, которая находится в частной собственности. А вопрос о возврате земли госсобственность предприниматель стал поднимать несколько месяцев назад. Сейчас работа в этом плане ведётся", - сказал аким Аль-Фарабийского района Рашид Мынбаев.

Чиновники обещают изъять земельный участок в государственную собственность до конца года. После этого предприниматель открыл дорогу для проезда.