open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


  • Главная
  • Новости
  • Бизнесмен из списка Forbes намерен открыть цифровой банк в Казахстане
kapital.kz 22 Сентября, 15:17
576
Фото: kapital.kz

Бизнесмен из списка Forbes намерен открыть цифровой банк в Казахстане

Бизнесмен Нурлан Смагулов подал заявку на регистрацию банка My Bank, передает BaigeNews.kz. Сообщается, что банк будет специализироваться на кредитовании продаж автомобилей.

"Банк создается в первую очередь для автолюбителей. NEO-банк посредством цифровых сервисов будет предоставлять автокредиты, а с помощью мобильного приложения можно будет мгновенно совершать платежи, переводы, конвертации и депозитные операции", - сообщили в пресс-службе Astana Group.

Планируемые сроки открытия банка – первая половина 2023 года, при условии одобрения финрегулятором, отметили в организации. Нурлан Смагулов - основатель Astana Group, с 2014 года числится в списке состоятельных соотечественников в журнале Forbes Kazakhstan.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#автокредитование #цифровой банк #Нурлан Смагулов
Журналист
22 Сентября, 15:17
576
Поделитесь:
Наверх