Бизнесмен из списка Forbes намерен открыть цифровой банк в Казахстане

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Бизнесмен Нурлан Смагулов подал заявку на регистрацию банка My Bank, передает BaigeNews.kz. Сообщается, что банк будет специализироваться на кредитовании продаж автомобилей.

"Банк создается в первую очередь для автолюбителей. NEO-банк посредством цифровых сервисов будет предоставлять автокредиты, а с помощью мобильного приложения можно будет мгновенно совершать платежи, переводы, конвертации и депозитные операции", - сообщили в пресс-службе Astana Group.

Планируемые сроки открытия банка – первая половина 2023 года, при условии одобрения финрегулятором, отметили в организации. Нурлан Смагулов - основатель Astana Group, с 2014 года числится в списке состоятельных соотечественников в журнале Forbes Kazakhstan.