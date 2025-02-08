В Актау прошел вечер памяти погибших при крушении самолёта AZAL, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Посольства Казахстана в Азербайджанской республике.

На мероприятии, организованном акиматом и посольствами двух стран, присутствовали аким области Нурдаулет Килыбай, Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель, Посол Азербайджана в Казахстане Агалар Атамогланов, а также другие представители. Они выразили соболезнования семьям погибших и поблагодарили всех, кто помогал в дни трагедии.

Посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель напомнил слова Президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что дружба между народами после трагедии только укрепилась.

"Сегодня отношения между Казахстаном и Азербайджаном приобрели поистине союзнический характер. Расположившись на восточном и западном берегах Каспийского моря, Казахстан и Азербайджан являются важными игроками тюркского мира, а также ключевыми звеньями евразийской транспортно-логистической архитектуры", — сказал дипломат.

Алим Байель также поблагодарил азербайджанского бизнесмена Амиля Юсифова за помощь семьям погибших.

Во время мероприятия Амиль Юсифов вручил семьям погибших ключи от пяти двухкомнатных квартир в Алматы. Жильё уже обставлено мебелью и бытовой техникой. Предприниматель также подарил три новых автомобиля: Департаменту по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области, больнице и станции скорой помощи в Актау.

Близкие погибших и сотрудники, участвовавшие в спасательных работах, поблагодарили мецената за поддержку. Аким Нурдаулет Килыбай также выразил благодарность от имени жителей Мангистауской области и отметил, что это мероприятие стало примером дружбы между Казахстаном и Азербайджаном.

Напомним, самолёт азербайджанской авиакомпании потерпел крушение 25 декабря под Актау. Воздушное судно выполняло рейс из Баку в Грозный. На борту было 67 человек, включая экипаж. 38 человек погибли, в том числе шесть казахстанцев. Выжить удалось 29 пассажирам.

В Азербайджане звания Национальных героев страны посмертно присвоены погибшим пилотам Игорю Кшнякину и Александру Кальянинову, а также бортпроводнице Хокуме Алиевой. Выживших бортпроводников Зульфугара Асадова и Айдан Рагимли отметили орденом "Рашадат" 1-й степени.

В Казахстане указом Президента государственными наградами отметили казахстанцев, которые проявили мужество при спасении пассажиров разбившегося самолёта. Среди награжденных сотрудники МЧС, медики, полицейские, работники электросетевой компании и международного аэропорта города Актау.