Торговые центры Алматы активно поддерживают масштабную экологическую кампанию "Алматы – наш общий дом", которая проходит в рамках республиканской программы "Таза Қазақстан", передаёт BaigeNews.kz. Вовлечённые в эту акцию, коммерческие объекты города активно участвуют в улучшении экологии и создают комфортные условия для горожан.

Сотрудники одного из городских торговых центров активно включились в общегородскую кампанию "Ответственный бизнес – ухоженный город".

Как отметил старший менеджер отдела маркетинга торгового центра Андрей Покотилов, на территории торгового объекта регулярно проводится уборка, включая очистку тротуаров, дорожек, парковочной зоны, входной группы; мойку витрин, внешних блоков сплит-систем.

"Мы ежегодно принимаем участие в экоакциях в рамках кампании "Алматы – наш общий дом", ведь все мы за чистоту в любимом городе. В акцию вовлечены все сотрудники ТРЦ, около 40 человек. У нас ежедневно проводится уборка как внутри торгового центра, так и рядом с территорией. С наступлением теплых дней планируется посадка деревьев, полная реконструкция фонтана. Недавно мы приобрели новейшие моечные машины высокого качества и теперь уборка будет ещё эффективнее и быстрее. Участие в подобных инициативах – это наш вклад в создание комфортной и экологически чистой среды для жизни в нашем городе. Первое впечатление о предприятии и качестве обслуживания создаётся в зоне, прилегающей к торговому объекту. Поэтому важно поддерживать чистоту пространства рядом с коммерческим объектом в течение дня", – сказал старший менеджер отдела маркетинга Андрей Покотилов.

Кроме того, на территории ТЦ недавно появились новейшие моечные машины, которые значительно ускоряют и облегчают процесс уборки, делая его более эффективным.

В рамках акции "Алматы – наш общий дом" с 1 марта по 1 апреля в Алматы пройдет несколько этапов, включая уборку улиц, парков и дворов, а также массовую посадку деревьев. Коммерческие объекты города намерены продолжать поддерживать такие инициативы, чтобы город стал не только красивым, но и экологически чистым местом для жизни.