Бизнес требует лишить "Казахтелеком" монополии на маркировку

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АО "Казахтелеком", получив статус единого оператора, село на миллиардные потоки денег, что в условиях отсутствия конкуренции ухудшило качество услуг, а расходы предпринимателей на маркировку по факту стали выше. Об этом заявляют в бизнес-среде, передает BaigeNews.kz со ссылкой на inbusiness.kz.

Этот вопрос обсуждали в ходе круглого стола "Вопросы развития телекоммуникационной отрасли", организованного Национальной ассоциацией коммуникаций и цифровизации.

Как подчеркнула директор ТОО "Victory Zone" Раушан Сабденова, в новых санкционных условиях необходимо отслеживать товарные потоки, идущие как в Казахстан, так и на экспорт. Но нынешние темпы процесса маркировки товаров не отвечают вызовам времени.

По словам Раушан Сабденовой, необходимо упрощение процессов нанесения кодов идентификации товаров на упаковку, так как предприниматели сталкиваются с трудностями именно на этом этапе, что в итоге рождает волну негативных отзывов.

"Кроме того, реализация данной системы производится в противоречие действующему законодательству. С 1 июля вступили поправки в Предпринимательский кодекс, где предусмотрен запрет на переуступку прав, связанных со специальным правом субъекта рынка. Однако практически функции единого оператора по маркировке производятся дочерней компанией АО "Казахтелеком" - ТОО "Центр развития цифровой экономики", – отметила спикер.

По её словам, в законе обязанность ведения национального каталога товаров возложена на единого оператора, но фактически этот каталог предприниматели ведут собственноручно. Они заводят карточки, вбивают свыше 20 характеристик товара. Для того, чтобы открыть карточку и завести товар в ценовом каталоге, предпринимателю надо нанять бухгалтера, IТ-специалиста, товароведа, человека, который знает стандарты международной торговли. У бизнеса возникают издержки по его ведению.

Также, продолжила Сабденова, согласно постановлению правительства от октября 2021 года единый оператор по маркировке товаров должен обеспечить взаимодействие с интегрированной системой стран ЕАЭС. Но на сегодняшний день интеграция произведена только на уровне признания кодов маркировки с Беларусью. С остальными странами ЕАЭС признание кодов на уровне системы маркировки не производится.

"Чтобы рынок маркировки развивался, должна быть конкуренция, несколько операторов маркировки. Данный вопрос поднимался президентом, что все единые операторы должны быть демонополизированы. Однако единый оператор по прослеживаемости товаров "Казахтелеком" остается монополистом", – резюмировала Раушан Сабденова.

На сегодняшний день в Казахстане маркируются три группы товаров: табачные изделия, обувь, вводится постепенная маркировка лекарственных средств.