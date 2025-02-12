Представители правительства обсудили поправки в Налоговый кодекс с бизнес-сообществом Актюбинской области. Рабочая группа в составе вице-министра национальной экономики РК Бауыржана Омарбекова и заместителя председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Жаныбека Нуржанова собрала более 250 участников, включая предпринимателей, представителей маслихата и палаты предпринимателей "Атамекен", передаёт BaigeNews.kz.

Бизнесмены получили уникальную возможность обсудить важные вопросы налоговых реформ и экономического развития страны.

Замакима Актюбинской области Абзал Абдикаримов, открывая встречу, призвал участников использовать эту площадку для конструктивного диалога, чтобы совместно находить оптимальные решения, способствующие развитию бизнеса и экономики.

Центральной темой встречи стало обсуждение предложений правительства по установлению дифференцированных ставок НДС: 16%, 10%, 0% и освобождение. Также рассматривались предложения о полной отмене НДС для агропромышленного комплекса и введении промежуточной ставки 10% для сферы здравоохранения и коммерческой медицины.

"Мы благодарны, что все-таки приняли понятие дифференцированной ставки 0% и 10%, о которых говорим уже с 2023 года как предложение. По 10%, пока вы указываете на медицину. Будут ли другие варианты или мы сейчас можем предлагать кого включать?" — задала вопрос предприниматель, руководитель подсектора финансовых услуг Отраслевого совета торговли и оказания услуг палаты "Атамекен" Виктория Исарова.

Вице-министр национальной экономики отметил, что в этом вопросе важно понимать, что НДС — это один из ключевых источников пополнения бюджета.

"Повышение и дифференциация ставки НДС позволят уменьшить зависимость бюджета от волатильных нефтяных доходов и финансировать приоритетные государственные проекты. Мы предлагаем освобождение от НДС для производителей сельхозпродукции. В настоящее время крестьянские хозяйства не являются плательщиками НДС, и мы это сохраняем. Юридические лица, занимающиеся сельским хозяйством, платят 30% от положенной суммы. Теперь они освобождаются от этого налога, что сделает продукцию, такую как картофель, помидоры, лук, капуста, более конкурентоспособной. Вопрос о том, на кого будет распространяться ставка 10%, требует дополнительного обсуждения. Мы также предлагаем пониженную ставку для сферы здравоохранения. Все предложения будут собраны, проанализированы и совместно с вами решены", — озвучил Бауыржан Омарбеков.

Предприниматели выразили свои опасения относительно возможных последствий реформы, включая влияние новых ставок на себестоимость продукции и уровень цен, что в конечном итоге может отразиться на потребителях.

"Необходимо создавать такие диалоговые площадки. Каждая отрасль имеет свою специфику,и совместными усилиями только возможно определить эту дифференциацию. Не просто поставить цифру, а провести глобальную продолжительную работу, чтобы оценить действительно ли ставки 10%, 12% повлияют на рост доходов. Также большим вопросом ставятся краткосрочность этого периода инфляции. Мы считаем, что все должны платить налоги. Чтобы не оказалось, кто платил честно, станет ещё больше платить, а кто был в тени, так и остался", — озвучил мнение директор ТОО "PKF Оценка собственности Актобе", член подсектора финансовых услуг Отраслевого совета торговли и услуг РПП Мадияр Еспаев.

Отмечено, что все вопросы и предложения, озвученные в ходе встречи, будут учтены при внесении поправок в проект Налогового кодекса.

Директор Палаты предпринимателей Актюбинской области Дидар Боранкулов подчеркнул, что президент страны акцентировал внимание на необходимости более тщательного анализа воздействия предложенных изменений на все отрасли экономики.