Бизнес по-казахски или борьба с пробками: кому выгодны платные парковки в Астане

Платные парковки в Астане стали предметом горячих споров и недовольства среди горожан. В то время как власти уверены, что данная мера поможет решить проблему нехватки мест для стоянки и снизить уровень пробок, многие астанчане заявляют, что платные парковки только усугубляют ситуацию и создают дополнительные трудности. Подробности в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Ситуация выглядит следующим образом: в условиях растущей урбанизации и увеличения числа автомобилей власти города в 2017 году внедрили платные парковки. Вначале они были только в районе ЖК "Нурсая". Сегодня платными стали 7 200 мест. Однако жители Астаны обращают внимание на ряд проблем, связанных с этой инициативой. Одной из самых актуальных тем является дефицит бесплатных парковочных мест в жилых районах.

Жительница Астаны Шынар Курманалиева активно борется с платной парковкой под окнами своего дома с начала этого года. В своих заявлениях она указывает на неоправданность оплаты за землю общего пользования и критикует действия акимата, который, по её мнению, лоббирует интересы частных компаний.

"Я считаю, что возле домов платные парковки ни в коем случае не нужны. Они оправданы возле административных зданий, ТРЦ, ЦОНов, где в течение дня большой поток людей бывает. Или, к примеру, возле парка сделали платную стоянку. Получается, государство против того, чтобы население гуляло в парках и дышало свежим воздухом. По этому вопросу я заходила к акиму района, писала в прокуратуру. Суды вообще отклоняют наши иски. Говорят, нас это не касается. Заходила на приём к заместителю акима города. Однако результат нулевой. Не знаю, куда ещё обращаться. Ведь эти платные парковки стали большой проблемой для всех жителей столицы", - делится активистка.

Она недоумевает, почему государственные органы передают земли общего пользования частным ТОО и заставляют людей платить за услуги, которые фактически не предоставляются.

"Они ни за что не отвечают: ни за качество асфальта, ни за чистку снега. Видеонаблюдения нет. Паркоматы плохо работают. Они даже ни одной лавочки, ни одного лежачего полицейского не поставили на этих парковках. Частная компания, получающая оплату, не несет ответственности за безопасность наших автомобилей. Охраны нет. Парковка не теплая, не крытая. Просто остановились на общегородской территории и деньги плати. За что с нас собирают деньги? Мы и так платим налоги, которые идут на развитие страны", - задаётся вопросом астанчанка.

Ещё одна проблема платных парковок – слишком высокие штрафы за их неуплату.

"Если мы отказываемся платить, нам грозят штрафы, хотя никаких серьезных нарушений с нашей стороны нет. Многие уже привыкли платить 100-200 тенге вместо большего штрафа. Хотя я считаю, что штрафы нужно отменить", - говорит Шынар Курманалиева.

Проблемы, с которыми сталкиваются жители, включают неясную систему оплаты.

К примеру, не все знают, что платить за парковку нужно только с 8 утра и до 20.00 вечера. Автолюбительница Асель Муканова недавно заехала ужинать в кафе с платной парковкой. Девушка зашла в заведение в половине девятого вечера и пробыла там полтора часа. Выезжая с парковки, по привычке открыла приложение "Парковки Астаны". Система выставила счет за два часа. Асель подумала, что в платных парковках произошли очередные изменения и ничего не подозревая оплатила. Приложение же, как ни в чем ни бывало, приняло оплату. Позже автоледи узнала, что в вечернее время оплата за парковки не взымается и приложение в принципе не должно было ее запрашивать.

В целом девушка не против оплаты. Говорит, что редко бывает в тех районах, где парковки платные. Их услугами она пользуется только один-два раза в неделю. Астанчанка заметила, что с увеличением числа платных парковок стало больше свободных мест у ТРЦ и кафе. Единственное, чего не хватает, по ее мнению, - прозрачности.

"У них вечно что-то меняется, невозможно получить точную информацию. Нужно быть более открытыми и оперативно давать обратную связь", - говорит жительница столицы.

Другой житель Астаны Бактыбай Шакенов столкнулся с возмутительным случаем. Он как обычно припарковался у работы по адресу Сарайшык, 5, оплатил заранее за три часа парковки. Спустя час полиция оформила на него протокол. Система не увидела оплату за парковку. Через пять дней пришел штраф в 11 тысяч тенге.

"Я был не согласен. Я обжаловал протокол через e-otinish. Написал обращение в Министерство внутренних дел. Объяснил свою ситуацию. Они рассмотрели обращение в течение двух недель и отменили этот штраф", - поделился своей историей горожанин.

Любовь Михайлова получила сразу четыре штрафа за неуплату парковки около своего дома по адресу Акмешит, 9/1. Женщина рассказывает, что возле её дома начали устанавливать знаки платной парковки в начале сентября, но синих линий ещё не нанесли, а паркомат не работал. Соседи заверили, что парковка ещё не считается платной. Поэтому Любовь, как и большинство жильцов, продолжала парковаться. Пока не пришел первый штраф.

"Штрафы приходили через 2-3 недели. Я позвонила на горячую линию Парковочного пространства Астаны. Спросила, почему не покрасили парковочную площадку и почему не оповестили, что здесь теперь платная парковка. Они ответили, что синяя разметка не обозначает, что это платная парковка. Хотя по городу на всех платных парковках нанесена синяя разметка, и народ морально привык связывать её с платными парковками. По итогу у нас произошел спор, они меня заблокировали и перестали мне отвечать", - рассказала Любовь Михайлова.

Женщина обратилась в акимат, где ей ответили, что акимат никакого отношения к парковочным зонам не имеет.

"И в акимате, и в управлении транспорта разводят руками. Говорят, что это частная компания и что они не могут никак на них повлиять. При этом в управлении транспорта подтвердили, что синяя полоска означает, что это платная парковка. Если нет синей полоски, это не платная парковка. Мне порекомендовали оставить жалобу через e-otinish. Я написала жалобу, мне ответили, что это некорректный запрос. В результате мне пришлось оплатить штрафы", - сказала Михайлова.

По словам женщины, таким же образом оштрафовали ещё троих её знакомых. Однако до сих пор разметки парковочной зоны около её дома нет.

Часто горожане прибегают к социальным сетям для освещения проблемы с платными парковками. Эти жалобы набирают тысячи комментариев со словами поддержки автора и возмущениями в адрес властей и ТОО "Парковочное пространство Астаны".

"Это карман кого-то сверху. Поэтому и управы нет. Просто дали команду народ обдирать!", "Бардак. Если копнуть, то хозяином ТОО окажется родственник кого-то из выше упомянутых", "Куда уходят и на что деньги за платную парковку? У кого спросить отчет?", "Надо убрать платные парковки", "Заработать на ровном месте, деньги делать из воздуха, вот так называется это. Притом на законном основании. У нас все возможно, только нужно иметь нужных людей в нужном месте", "Ничего личного. Это бизнес по-казахски. Привыкаем. Так будет во всех сферах", - пишут в комментариях в одном из пабликов Астаны.

Кормушка для коррупции

О том, что на платных парковках Астаны творится настоящий беспредел, заявляли неоднократно депутаты Мажилиса. Слуг народа возмущает, что 70% вырученных средств поступает частной компании и только 30% получает бюджет. Из кулуаров Мажилиса быстро распространилась информация о том, что на рассмотрении депутатов находится закон, в котором будет пересмотрена деятельность платных парковок. Пока никаких новостей об этом законопроекте нет.

Мажилисмен Марат Башимов подозревает, что в этой сфере могут быть коррупционные нарушения.

"В Алматы более или менее порядок установлен на платных парковках. Там этим занялся акимат, который и собирает деньги. У нас в Астане под видом государственно-частного партнерства деньги собирает частная контора. При этом никаких вложений эта компания не делает. Надо избавляться от ГЧП, это же кормушка для коррупции. Есть подозрения на коррупционность этой сферы. Почему частный партнер не вкладывается, если это ГЧП? По закону о ГЧП он должен сделать свой большой вклад. Он же не вкладывается. Дороги не ремонтирует, снег не чистит. Ничего не делается, и при этом получает такую огромную прибыль", - сказал он.

Башимов считает, что этот актуальный на сегодня вопрос требует общественного контроля. А также обсуждения на площадках маслихата города и Мажилиса.

Урбанист Улыбек Киманов считает, что платные парковки необходимы в Астане, но их внедрение требует тщательной проработки. По его мнению, платные парковки должны быть расположены в наиболее загруженных зонах города, таких как деловые и торговые центры.

"Основная цель платных парковок — оптимизация использования пространства и создание условий, при которых автомобилисты могли бы без проблем находить свободные места. Однако важно, чтобы их стоимость была обоснованной, а вырученные средства направлялись на улучшение транспортной инфраструктуры, в том числе на развитие общественного транспорта", — отметил урбанист.

Деньги поступают в бюджет

В управлении транспорта Астаны сообщили, что все платные парковки относятся к коммунальной собственности акимата, кроме частных парковок. В ведомстве заверили, что деньги от этих парковок поступают в местный бюджет.

Также рассказали, чем обусловлено внедрение платных парковок.

"Основными задачами проекта платных парковок являются снижение количества нарушений правил остановки и стоянки на улицах, повышение скорости движения в зонах платной парковки, повышение доступности парковочных мест, сокращение потоков личного автотранспорта, въезжающего в пределы платной зоны и стимулирование использования альтернативных видов транспорта, обеспечение мер поддержки уязвимым слоям насления", - сказали в управлении транспорта Астаны.

В 2024 году парковки принесли в бюджет города 2 миллиарда тенге.

В управлении не согласились с тем, что ТОО "Парковочное пространство Астаны" ничего не делает для улучшения инфраструктуры. Судя по ответу, Парковочное пространство Астаны обеспечивает обустройство парковочных карманов необходимой инфраструктурой - дорожными знаками и разметкой, предоставляет необходимое оборудование - паркоматы, системы фиксации нарушений и иную техническую и IT-инфраструктуру.

"В рамках договора ГЧП частный партнер ежемесячно предоставляет информацию государственному партнеру о поступлении средств", - ответили нам на вопрос о прозрачности платных парковок.

Также в ведомстве пообещали, что в 2025 году повышение цены за парковку не планируется.

Вопрос платных парковок в Астане стал одной из ключевых тем в обсуждениях о городской инфраструктуре и социальной справедливости. Многие астанчане стремятся добиться правды, однако ощутимая неопределенность и отсутствие прозрачности в вопросах управления парковочным пространством создают совершенно новую реальность для жителей города. В конечном итоге вопрос о том, кому выгодны платные парковки в Астане, остается открытым, и от того, как сейчас будут действовать власти, зависит дальнейшее развитие не только транспортной системы города, но и взаимоотношений между государством и гражданами.