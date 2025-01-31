В Национальной палате предпринимателей "Атамекен" отмечают, что вопрос проведения налогово-бюджетной реформы давно назрел. Перед бюджетом стоят серьезные задачи по его исполнению, и бизнес осознает необходимость изменений. Однако при принятии окончательного решения важно определить ключевые параметры: размер ставки и пороговые значения, чтобы реформа была эффективной и безболезненной для предпринимателей, передает BaigeNews.kz.

Как отметил заместитель председателя правления НПП "Атамекен" Тимур Жаркенов, для того, чтобы цели, которые стоят перед правительством по линии бюджета, были эффективно отработаны, нужно опираться на максимально выверенные расчеты.

В связи с этим сразу после расширенного заседания "Атамекен" совместно с Министерством национальной экономики и Министерством финансов работает над выработкой наиболее приемлемого решения. Созданы рабочие группы, анализируются предложения государственных органов и рассматривается, как они будут реализованы на практике с учетом специфики различных отраслей бизнеса.

На данный момент вопрос в том, до какого уровня повысится ставка НДС. По экспертному мнению, ставка выше 16% является крайне нецелесообразной. Однако окончательные расчеты еще ведутся, чтобы аргументировать эту позицию и представить конкретные предложения государству.

Специалисты палаты круглосуточно анализируют данные, проводят консультации с отраслевыми ассоциациями, экономическими ведомствами и предпринимателями. Они изучают реальную картину на рынке, пытаясь спрогнозировать, как изменения отразятся на ценах на продукты и услуги.

"Понятно, что эксперты, что угодно могут посчитать, а мы сейчас ходим по магазинам, и пытаемся вытащить, какая сейчас картина и сколько будет стоить, к примеру, мясо, молоко, учитывая все эти изменения. Это большое, гигантское исследование, которые мы пытаемся экстренно провести", - отметил Тимур Жаркенов.

Помимо повышения ставки, остро стоит вопрос снижения порога по НДС. Если сейчас налогоплательщиками НДС являются около 130 тысяч предпринимателей, то после реформы их число может увеличиться до 380–390 тысяч. Это практически трехкратное увеличение, что создаст серьезные сложности, особенно для малого бизнеса, считает зампредседателя Нацпалаты. НДС – сложный налог, требующий учета и администрирования, а значит, предпринимателям потребуется обучение, а возможно, и упрощение механизма расчета налога.

"Мы видим в этом большой вопрос. Если действительно это будет реализовано в такой редакции, то нам нужно будет большую работу провести по обучению, оптимизации всех процессов", - сказал Тимур Жаркенов.

На данный момент НПП "Атамекен" ищет альтернативные варианты, которые позволят государству достичь целей по увеличению бюджетных поступлений, но при этом минимизировать риски для бизнеса. Уже в ближайшее время предложения Палаты будут представлены госорганам.

Вместе с этим государство предложило снижение налоговой нагрузки на фонд оплаты труда, в том числе отмену социального налога. По словам Жаркенова, палата поддерживает эту инициативу, поскольку она снизит финансовую нагрузку на бизнес и частично компенсирует негативные последствия налоговой реформы.

"Однозначно это правильно. Мы рады этому. Там есть плюсы. Мы готовы совместно с государством расширять эти плюсы", - сказал он.

Наиболее уязвимыми сферами, которые могут пострадать от повышения ставки НДС, Жаркенов назвал сферы, где нет зачетного НДС. К примеру, сектор услуг.

"Например, парикмахерские или другие сервисные предприятия, которые не имеют входного НДС, будут вынуждены платить налог с полной суммы выручки, а не только с добавленной стоимости. Это приведет к росту налоговой нагрузки и, как следствие, к увеличению цен для потребителей", - сказал Тимур Жаркенов.

Кроме того, он считает, что снижение порога по НДС затронет малый бизнес, которому придется не только уплачивать налог, но и нанимать бухгалтеров, администрировать налоговые расчеты и вести сложную отчетность. Это может негативно сказаться на малых предпринимателях и привести к росту теневой экономики.

В идеале, система НДС должна быть прозрачной и охватывать всю цепочку поставщиков, чтобы налог равномерно распределялся. Однако в текущих условиях Казахстана спрогнозировать, как это сработает, сложно. "Атамекен" настаивает на том, что перед принятием решений необходимо провести глубокий анализ, учесть все риски и выработать сбалансированную стратегию.

Национальная палата предпринимателей ведет конструктивный диалог с правительством, опираясь на расчеты и объективные данные.