Бизнес не согласен с механизмом туристского взноса для иностранцев

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Несмотря на отрицательное экспертное заключение турбизнеса и НПП "Атамекен", по инициативе Министерства культуры и спорта с января 2023 года заработал туристский взнос Bed Tax в размере 5% для иностранных туристов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальную палату предпринимателей РК "Атамекен".

Предприниматели выразили несогласие с действующим механизмом сбора и просят отложить внедрение туристского взноса до 2024 года. За это время бизнес-сообщество предлагает совместно проработать механизм уплаты взноса.

"Хотим отметить, что предприниматели не против данной практики, но должны быть проработаны чёткие механизмы выплаты взноса. Бизнес неоднократно вносил предложения и замечания по внедрению туристского взноса. К сожалению, они не были учтены. В действующем виде нагрузка по администрированию ложится полностью на отельеров. Поэтому предлагаем пересмотреть правила и учесть замечания рынка", – заявила управляющий директор департамента туризма НПП "Атамекен" Дамиля Кунанова.

По словам исполнительного директора Ассоциации "Центр развития городского туризма" Татьяны Верницкой, взнос увеличивает нагрузку на предпринимателей. Уже сейчас возникают вопросы как правильно отражать взнос в бухгалтерском и налоговом учёте.

"Обращаем внимание, что в текущей версии правил отсутствует чётко обозначенная цель и задача использования туристского взноса. Куда и как будут расходоваться эти средства и какой орган - будет это контролировать? Распространяется ли налог на детей и пенсионеров либо на тех иностранцев, которые прибыли в отель не с целью туризма, а по работе?" – отметила Татьяна Верницкая.

Кроме того, бизнес просит рассмотреть международный опыт, где ставка взноса фиксирована и не привязана к тарифу отелей, сезону, а турист понимает какую сумму он должен оплатить. Например, в Узбекистане ставка взноса фиксирована в размере двух долларов, в трех регионах Российской Федерации от 0 до 100 рублей, а в регионах Италии 5 евро.

"Мы с вами обсуждали введение Bed Tax в соответствии с международной практикой, но постановление правительства принято без обсуждения с туррынком и в итоге получился запутанный и усложненный вариант, который посчитан через статистику и стоимость проживания. В мировой практике же применяется успешный опыт фиксированной суммы, которая понятна гостю. А текущие правила способствуют обратному эффекту, запутывая нашего туриста", – обозначила президент Казахстанской Ассоциации гостиниц и ресторанов Рашида Шайкенова.

Отвечая на вопросы бизнеса, председатель Комитета индустрии туризма МКС РК Дастан Рыспеков заявил, что придется придерживаться текущей редакции правил:

"Внедрение фиксированной ставки не обсуждается потому, что это уже действующие правила. Как мы знаем, по нашей налоговой системе все мы платим налоги в зависимости от нашего оклада. Возникнут вопросы, если мы установим фиксированные ставки. Потому, что в отелях разная ценовая политика. На сегодняшний день маслихатами местных исполнительных органов приняты ставки в 28 городах и районах страны. Ставки варьируются от 1 до 5%".

Национальная палата предпринимателей "Атамекен", ввиду отсутствия ответов на вопросы предпринимателей со стороны ответственного ведомства, повторно предлагает применить нулевую ставку на 2023 год, с учетом мнения рынка проработать механизм реализации турвзноса, заменить процентную ставку на фиксированную и апробировать введенные правила в пилотном режиме в Астане, Алматы с 2024 года.

Напомним, ранее Комитет туристской отрасли президиума НПП "Атамекен" направил правительству РК обращение пересмотреть порядок ввода туристского взноса Bed Tax. В Комитете считают, что введение максимальной ставки взноса в действующем виде – нелогично и вредно для всей отрасли туризма.