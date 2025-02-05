Депутат Мажилиса Берик Бейсенгалиев раскритиковал инициативу правительства по одномоментному повышению НДС и уменьшению порога его уплаты. Это, по его словам, может привести к увеличению теневой экономики и дополнительной финансовой нагрузке на потребителей, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"НДС, не имея зачета, может стать налогом с оборота, и вся сумма будет включена в стоимость товаров, став дополнительной финансовой нагрузкой для конечного потребителя. Также есть большая вероятность, что бизнес станет еще больше дробиться и уходить в тень", - заявил депутат.

Вместо повышения ставок НДС он предложил пересмотреть неэффективные расходы бюджета, усилить борьбу с уклонением от налогов и поддерживать предприятия, создающие рабочие места и продукцию с высокой добавленной стоимостью. Бейсенгалиев призвал правительство учесть эти предложения при внесении налоговых изменений в парламент.