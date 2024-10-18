Бизнес-леди оставила без приданого десятки невест в Актобе

В Актобе десятки невест остались без мебели для приданого. Спальные гарнитуры, за которые родители заплатили задолго до свадьбы, оказались только в каталоге. Бизнес-леди взяла полную оплату за товар. Но в день доставки родителям невест пришлось краснеть перед сватами, поскольку ни кроватей, ни шкафов никто так и не увидел, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Продавца актюбинцы нашли через соцсети. Красивые фото спальных гарнитуров и приемлемая цена сразу привлекли внимание.

"У них на витрине стояла одна мебель, всё остальное только на фото было. Мы показали ту мебель, которая нам понравилась на её странице. Они нам скидку дали. И я там же, на месте, полный расчёт сделала. В феврале оплатила, в сентябре должны были сделать доставку. Но уже и свадьба прошла, но так ничего и не привезли", - рассказала жительница города Камшат Сагандыкова.

Оказывается мебели, которую рекламировала продавец, на складе не было. Чтобы не опозориться перед кудалар, семьям пришлось платить дважды.

"Двойной расход. Мебель не пришла, и мы купили другую. У меня, к примеру, она должна была поставить 5 августа. С тех пор только "завтраками" кормила: "Я привезу, привезу. Вы пока заявление не пишите. Я вам тут собралась помогать". 30 августа я написала заявление", - сообщила пострадавшая Гульмира Саменова.

В полиции сообщили, что 39-летнюю женщину подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Расследование дела пока приостановили.

Предпринимательница, оказывается, рассказала, что сотрудничает с российской мебельной компанией, которая вроде как и задержала товар. Правоохранители хотят в этом удостовериться.

"Процесс досудебного расследования на днях был прерван в связи с направлением международного поручения в Российскую Федерацию. Как мы получим ответ из соседней страны, в тот же день возобновим и продолжим наши следственные мероприятия", - уточнил начальник Управления полиции Актобе Асет Калиев.

Правоохранители просят набраться терпения. Известно, что общий ущерб составляет свыше 14 миллионов тенге. Но в полицию продолжают поступать новые заявления по делу.