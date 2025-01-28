Блогеру, предпринимателю Аязу Шабутдинову продлили арест. Уголовное дело против него поступило в прокуратуру, передаёт BaigeNews.kz.

Московский городской суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования о продлении срока содержания под стражей в отношении Шабутдинова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, на срок 24 суток.

"В прокуратуру Центрального административного округа для рассмотрения вопроса об утверждении обвинительного заключения поступило уголовное дело в отношении Аяза Шабутдинова. Предварительное расследование завершено. Шабутдинову предъявлено обвинение в совершении 113 эпизодов мошенничества. Ущерб превышает 57 миллионов рублей", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, бизнес-тренера Шабутдинова задержали в ноябре 2023 года, в отношении него возбудили уголовное дело. По версии следствия, он предлагал купить различные курсы, тренинги и вебинары, после прохождения которых обучающихся ждал успех и гарантированный сверхдоход.

Ранее МВД России опубликовало видео обыска в квартире бизнес-тренера.