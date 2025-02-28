Депутат мажилиса Никита Шаталов высказался об активно обсуждаемом в СМИ и соцсетях заявлении премьер-министра Казахстана о компаниях – крупных и средних, которые использовали все возможности для оптимизации налогов. Мажилисмен считает, что полагаться только на государство в развитии уже нельзя – эта модель себя изжила, Казахстану нужно новое предпринимательство, передаёт BaigeNews.kz.

"Министр финансов привёл очень интересные данные – сумма платежей между СНР и общеустановленным режимом выросла в 2 раза – с 5 до 10 трлн – за год. Речь может идти об одном триллионе неуплаченных налогов только в этой сфере. Понятно, что огульно обвинять предпринимателей в "схематозе" тоже нельзя: у тех, кому поступят предупреждения, будет 2 недели на то, чтобы доказать свою правоту.", - отметил депутат в своём Telegram-канале.

Сегодняшний шаг, по его словам, это то, с чего нужно было начинать налоговую реформу в целом.

"Ключевая претензия со стороны мажилиса заключается в том, что теневой сектор большой, и бюджет недополучает большие средства за счёт того, что кому-то "разрешено" производить оптимизации и извлекать дополнительную прибыль. На самом деле и мы, и общество, которое мы представляем, должны видеть пределы возможностей администрирования в вопросе пополнения бюджета. Это то самое пресловутое расширение налоговой базы – и ответ на жалобы ответственных предпринимателей, которые платят всё, что положено, и снижают свою конкурентоспособность в сравнении с "серыми" конкурентами", - напишил Шаталов.

В Налоговый кодекс будут заложены критерии, по которым можно будет пресекать дробление и принудительно "укрупнять" компании. Депутат отметил, что Российская Федерация активно использует эти методы, причем они там автоматизированы: система видит взаиморасчёты между компаниями, кредитование без возврата долгов, общие клиентские базы.