В 2025 году в Казахстане вступили в силу значительные изменения в налоговом законодательстве, которые затронули многие сферы бизнеса. С 1 января были повышены ставки социальных отчислений с 3,5 до 5 процентов, социального налога – с 9,5 до 11 процентов, а обязательные пенсионные взносы работодателей выросли с 1,5 до 2,5 процентов. Эти изменения вызвали обеспокоенность среди предпринимателей из-за возможного увеличения налоговой нагрузки, однако на практике часть опасений оказалась преувеличенной. Подробнее – в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Миф №1 – налоговая реформа выгодна только крупным корпорациям

Среди предпринимателей и широкой общественности часто встречается мнение, что налоговые реформы в первую очередь ориентированы на поддержку крупных корпораций, тогда как малый и средний бизнес остаётся в невыгодном положении.

Это убеждение основано на предположении, что крупные компании получают доступ к специальным налоговым льготам, инвестиционным преференциям и упрощённым административным процедурам, которые недоступны для небольших предприятий. Однако реальность оказалась иной.

Сеть кофеен, основанная Данияром Жуматаевым, активно развивается в Астане. На данный момент в городе открыты пять точек, и планируется дальнейшее расширение.

"Мы сначала скептически относились к реформам, думая, что они выгодны только крупным фирмам. Но, как оказалось, упрощенная система налогообложения для малого бизнеса и субсидии на аренду помогли нам снизить расходы на 18 процентов. Благодаря этому мы смогли открыть еще одну кофейню в Астане и нанять новых сотрудников. Теперь у нас есть планы выйти на франчайзинг в других регионах", – поделился владелец сети кофеен Данияр Жуматаев.

Однако, несмотря на положительные изменения, предприниматели сталкиваются и с определёнными сложностями.

"Хотя налоговая нагрузка снизилась, растущие коммунальные расходы и инфляция вносят свои коррективы. Иногда не хватает гибкости в местных регулированиях, что затрудняет оперативное открытие новых точек", – добавил Жуматаев.

Миф №2 – налоги стали выше, и это убьет малый бизнес

Один из самых распространенных страхов среди предпринимателей касался увеличения налоговой нагрузки. Но на деле ситуация оказалась не столь однозначной. Хотя некоторые ставки действительно были пересмотрены, но одновременно был введен ряд льгот и послаблений для малого и среднего бизнеса.

Айдын Нургалиев является владельцем IT-компании, которая занимается разработкой программного обеспечения и предоставляет цифровые решения для бизнеса. Компания специализируется на создании мобильных приложений, веб-разработке и автоматизации бизнес-процессов.

"Мы тоже сначала переживали из-за изменений, думали, что нам придется закрыть часть направлений. Но после детального изучения новых правил поняли, что для малого бизнеса созданы хорошие условия. Например, освобождение от налога на прибыль на пять лет для IT-компаний в рамках программы Astana Hub снизило наши налоговые выплаты на 30 процентов, а также позволило привлечь дополнительные инвестиции. Кроме того, по программе субсидирования процентных ставок на кредиты для малого бизнеса, мы смогли сэкономить до семи процентов на обслуживании заемных средств", – поделился владелец IT-компании Айдын Нургалиев.

Тем не менее, он отметил и некоторые трудности. Несмотря на налоговые льготы, остаются вопросы с бюрократией при оформлении субсидий и грантов. По его словам, процесс получения поддержки иногда затягивается на месяцы, что замедляет реализацию проектов.

Миф 3 - сложности с отчетностью удвоились

Опасения по поводу новых сложностей с отчетностью также стали одной из главных тем для обсуждения. Но как отмечают сами предприниматели, цифровизация процессов, напротив, упростила взаимодействие бизнеса с налоговыми органами.

У бизнесмена Максата Талипбаева есть несколько кафе и ресторанов в Шымкенте. В сфере общественного питания он работает более 10 лет. Талипбаев продолжает развивать свою сеть, адаптируя её под меняющиеся потребности рынка и предпочтения клиентов.

"Раньше сдача отчетов занимала много времени — на подготовку и подачу деклараций уходило до пяти-шести часов в месяц. Сейчас большинство процессов автоматизировано, и мы сократили время на отчетность до 30–40 минут, используя онлайн-кассу и систему e-Salyk Azamat. Внедрение электронных счетов-фактур и автоматизированных налоговых расчетов также снизило вероятность ошибок и штрафов. Теперь мы больше времени уделяем развитию бизнеса, а не тратим часы на бумажную работу. Конечно, иногда система зависает, и приходится ждать, но это всё равно лучше, чем топтать пороги налоговой", — рассказал владелец сети кафе Максат Талипбаев.

Налоговые реформы в Казахстане в 2025 году вызвали много споров и опасений. Но, как показала практика, большинство страхов оказались преувеличенными. Предприниматели, которые смогли адаптироваться к новым условиям, отметили улучшение бизнес-климата, упрощение процедур и появление новых возможностей для роста.

Дана Оскенбаева открыла два бутика женской и детской одежды в 2019 году в Караганде. За это время бизнес расширился, и были открыты новые торговые точки в других районах города.

"Налоги всегда вызывают опасения, но мы увидели возможности для расширения и инвестиций в новые направления. Например, наши операционные расходы сократились на 20 процентов благодаря снижению ставки НДС для МСБ с 12 до 8 процентов. Также мы смогли открыть в этом году еще один бутик и увеличили ассортимент на 35 процентов. Главное – гибкость и готовность к переменам", – подытожила владелица сети бутиков одежды Дана Оскенбаева.

Таким образом, налоговые изменения в Казахстане стали не барьером, а скорее стимулом для бизнеса, особенно для тех, кто готов адаптироваться к новым реалиям.