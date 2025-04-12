Бизнес-джет упал в Марокко: пострадали три человека
Самолет получил значительные повреждения.
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В районе аэропорта Фес-Саис в Маокко сегодня произошло крушение частного самолёта. Воздушное судно модели H25B выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы во время попытки приземления и потерпело крушение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Morocco World News.
На борту находились только три члена экипажа — пассажиров не было. В результате инцидента, как сообщили местные власти, пострадавшие с травмами доставлены в больницу.
Самолет получил значительные повреждения. Первоначально сообщалось о жесткой посадке, однако позже стало известно, что самолет не справился с управлением на заключительном этапе посадки и выкатился за пределы полосы, что привело к трагедии.
На месте работают сотрудники гражданской защиты и службы экстренного реагирования. Причины происшествия выясняются, Министерство транспорта и логистики Марокко начало расследование.
Ожидается, что в ближайшее время будет опубликована официальная информация о причинах крушения и состоянии пострадавших.
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