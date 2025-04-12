В районе аэропорта Фес-Саис в Маокко сегодня произошло крушение частного самолёта. Воздушное судно модели H25B выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы во время попытки приземления и потерпело крушение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Morocco World News.

На борту находились только три члена экипажа — пассажиров не было. В результате инцидента, как сообщили местные власти, пострадавшие с травмами доставлены в больницу.

Самолет получил значительные повреждения. Первоначально сообщалось о жесткой посадке, однако позже стало известно, что самолет не справился с управлением на заключительном этапе посадки и выкатился за пределы полосы, что привело к трагедии.

На месте работают сотрудники гражданской защиты и службы экстренного реагирования. Причины происшествия выясняются, Министерство транспорта и логистики Марокко начало расследование.

Ожидается, что в ближайшее время будет опубликована официальная информация о причинах крушения и состоянии пострадавших.