Бизнес будут жёстче проверять на пожарную безопасность в Астане

С марта госинспекторы будут обязаны приостанавливать деятельность предпринимателей, нарушивших правила пожарной безопасности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

По информации начальника Управления государственного пожарного контроля ДЧС Мадияра Мурзагельдиева, предпринимателю выдадут акт приостановки со сроком устранения в 60 дней.

За первое полугодие планируют проверить 391 объект.

"За 2023 год территориальными подразделениями проведено 374 внеплановые проверки, из них по контролю исполнения предписания 113. Выявлено 5 976 нарушений правил пожарной безопасности", - сообщил спикер.

В ведомстве также провели анализ причин возникновения пожаров. По вине граждан, не знающих основы безопасного поведения, происходит более 80 процентов происшествий.