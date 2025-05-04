Министерство финансов Казахстана готовит для бизнеса настоящий цифровой прорыв — "Единый личный кабинет предпринимателя" (ЕЛКП). Теперь владельцам бизнеса не нужно тратить время на запутанные госсистемы и бегать по офисам. Всё, что нужно для эффективной работы — в одном месте, онлайн, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

До сих пор предприниматели сталкивались с десятками отдельных платформ: ЭСФ, ЕПЗ, Кеден, ДФО и многих других. Каждая из них предоставляла свои услуги, но не все даже знали о их существовании. Вся эта бумажная и электронная рутина теперь объединена в единый интерфейс, который позволит предпринимателям легко решать все вопросы.

"Новый кабинет предлагает доступ ко всем госуслугам для бизнеса: от регистрации и налоговых льгот до участия в закупках. Никаких очередей, никаких походов в госорганы — всё можно делать онлайн. Налоговую отчетность сдаёшь прямо из кабинета, а если что-то переплатил — просто подаёшь заявку на возврат", — отметили в Минфине.

Разработчики позаботились о простоте и удобстве использования. Платформа интуитивно понятна и прошла тестирование, а для тех, кто в пути, вскоре будет доступно мобильное приложение, которое повторит функционал веб-версии. Это значит, что доступ к кабинету будет круглосуточным, где бы вы ни находились.

Проект уже активно разрабатывается, завершены работы по интеграции с внешними платформами, и сейчас ведётся настройка интерфейса. Внедрение Единого кабинета — это часть масштабной цифровой трансформации страны и шаг к тому, чтобы сделать взаимодействие бизнеса и государства максимально простым и быстрым.

Планируется, что ЕЛКП станет не просто очередной электронной услугой, а настоящим помощником для предпринимателей. Это ещё один шаг в сторону открытого и удобного государства, где каждое дело можно решить за несколько кликов.