Бизнес-ассоциации Казахстана объединились против внедрения обязательной маркировки товаров

Против обязательной маркировки товаров выступили сразу несколько бизнес-ассоциаций в Казахстане. Их представители обратились к президенту c просьбой вмешаться в ситуацию и защитить интересы предпринимательства, передаёт BaigeNews.kz.

В Астане состоялся круглый стол на тему "Диалог бизнеса и правительства: проблемы развития экономики и снятие барьеров для торговли". Организаторами встречи выступили Ассоциация импортёров и реализаторов обувной продукции, Ассоциация производителей безалкогольных напитков и соков РК, Казахстанская Ассоциация независимых аптек, Ассоциация ювелиров ЕАЭС, Лига ювелиров Казахстана, компания AMWAY Центральная Азия, Молочный союз Казахстана, Масложировой союз Казахстана, Ассоциация "ФармМедИндустрия Казахстана" и Ассоциация "КазАлкоТабак".

Главной темой обсуждения стала инициатива по введению обязательной маркировки товаров. Идея, по мнению представителей бизнеса, не учитывает интересы профессионального сообщества и может оказать негативное влияние на экономику страны.

Бизнес-лидеры выразили обеспокоенность тем, что данная мера приведет к росту цен на товары первой необходимости, включая молочные продукты, напитки, лекарства, а также обувь, одежду и ювелирные изделия.

Представители ассоциаций отметили, что внедрение маркировки является формой чрезмерного вмешательства государства в предпринимательскую деятельность. Это создаёт риск незащищённости цифровых данных и возможности продажи коммерческой тайны участников целых отраслей. Бизнес опасается экономического шпионажа со стороны международных игроков рынка, что может привести к серьёзным последствиям для национальной безопасности.

Лидеры ассоциаций заявили, что внедрение маркировки грубо нарушает ряд ключевых условий международных соглашений в рамках ВТО и ЕАЭС. Это, по их словам, может подорвать международный имидж страны и снизить доверие к Казахстану на глобальной арене.

Представители бизнес-ассоциаций также отметили, что присоединение Казахстана к российской системе маркировки товаров может создать риски введения международных санкций против страны. Эксперты подчеркнули, что Казахстан не готов к внедрению данной системы ни технически, ни кадрово, что ставит под сомнение её успешную реализацию.

В качестве примера участники круглого стола привели негативный опыт России, Беларуси, Узбекистана и других стран, где внедрение маркировки привело к серьёзным потерям для бизнеса и замедлению развития ключевых отраслей экономики.

Собравшиеся просят главу государства "обеспечить выполнение обещанных мер по созданию благоприятного климата для развития казахстанского бизнеса и предотвратить возможные негативные последствия от поспешных решений правительства".